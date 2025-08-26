Infortunio sul lavoro. Precipita per cinque metri

Grave incidente sul lavoro in via Guido Rossa a Montale, in un capannone della zona industriale. Un operaio di 58 anni è caduto dal tetto per la rottura di un lucernario mentre effettuava una manutenzione alla copertura. L’uomo è precipitato all’interno del capannone da un’altezza superiore a cinque metri ed è finito su alcuni scatolari in metallo. E’ intervenuto l’elicottero Pegaso che ha trasportato il ferito in codice rosso al pronto soccorso di Careggi.

Il fatto è accaduto alle 15.20 in un capannone dove opera la ditta New Deal – Gevimec. L’operaio rimasto coinvolto nell’incidente non è però un dipendente di quella ditta ma di un’azienda esterna di manutenzione. La ditta, che produce componenti metallici per macchinari di vario tipo, riapriva proprio ieri dopo il periodo di chiusura in occasione delle ferie estive e l’intervento di manutenzione alla copertura si era reso necessario a causa dei danni provocati dalla grandine sui pannelli del tetto durante i temporali che hanno interessato la zona pochi giorni fa. Gli operai impegnati nel lavoro sul tetto erano due e stavano intervenendo dalla mattina di ieri per sostituire i pannelli lesionati. L’allarme alla centrale del 118 è stato dato da alcuni operatori che si trovavano all’interno del capannone quando è avvenuta la caduta.

Sono intervenuti la croce verde di Chiazzano, l’automedica, i vigili del fuoco, i carabinieri di Montale e la Polizia Municipale di Montale. Il medico dell’automedica ha subito disposto l’intervento dell’elicottero che è atterrato in uno spazio situato in fondo ad una delle traverse di via Guido Rossa nelle vicinanze del luogo dell’incidente. La Polizia Municipale di Montale ha chiuso gli accessi alla zona dell’atterraggio dove l’ambulanza ha portato il ferito per il trasferimento sull’elicottero.

Sul posto sono arrivati anche i familiari dell’uomo ferito che, dopo il decollo dell’elicottero, hanno parlato con il medico dell’automedica. In quei momenti, la moglie dell’uomo ferito ha avuto un lieve malore ed è stata assistita dai sanitari presenti. Grande l’apprensione tra i dipendenti che lavorano nel capannone dove è avvenuto l’incidente. Al momento dell’accaduto, diverse persone sono accorse anche dalle ditte vicine.

Giacomo Bini