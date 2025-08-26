Non è colpa di Manganiello
CronacaPista d’atletica, ci siamo. L’inaugurazione dopo la Fiera: "Già ripulita da fango e detriti"
26 ago 2025
GIOVANNI FIORENTINO
Cronaca
Pista d’atletica, ci siamo. L’inaugurazione dopo la Fiera: "Già ripulita da fango e detriti"

Il vice sindaco Gargini: "Agibile dallo scorso giugno"

La nuova pista d’atletica del Barni sarà inaugurata nei giorni successivi alla fine della Fiera di Casalguidi. La buona notizia è stata resa nota dell’amministrazione comunale, facendo il punto su un tema che più volte è stato argomento di dibattito in consiglio comunale. Proprio la scorsa settimana inoltre, a seguito del violento nubifragio abbattutosi sul territorio, i consiglieri comunali di Attiva avevano posto l’accento sull’impianto sul quale il vento e l’acqua avevano portato sabbia e detriti trasportati dal maltempo.

"Dopo la nostra segnalazione, è stato affidato alla Vab l’incarico di ripulire la pista di atletica dal fango e dai detriti – hanno fatto sapere gli esponenti dell’opposizione, non risparmiando una stoccata alla giunta – ora ci aspettiamo che siano completate al più presto le opere necessarie per consegnare la pista agli atleti e per proteggerla da eventi come quello di mercoledì scorso".

Stando a quanto si apprendere, i lavori sarebbero tuttavia finiti. "Lo scorso giovedì abbiamo chiamato la direzione lavori, effettuando un intervento di pulizia: la pista è agibile dallo scorso giugno senza soluzioni di continuità – ha dichiarato il vice-sindaco Alessio Gargini – abbiamo suggerito alla ditta alcuni accorgimenti, considerando che il progetto aveva una serie di carenze progettuali validate da chi oggi contesta. Di concerto con il gestore e con l’Atletica Casalguidi, abbiamo deciso di inaugurare la nuova pista con una manifestazione d’atletica da organizzare dopo la fine della Fiera di Casalguidi". A breve dovrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi.

