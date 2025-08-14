Allarme per una fuga di gas, intervento “chirurgico” di Firenze Manutenzioni a 40 gradi

Firenze, 14 agosto 2025 – Allarme in via Giacomo Zanella nella tarda mattinata di giovedì 14 agosto per una fuga di gas che ha messo in apprensione residenti e passanti. La segnalazione è partita da alcuni cittadini che hanno avvertito un odore persistente provenire dalla rete di distribuzione. Sul posto è intervenuta immediatamente la squadra di Firenze Manutenzioni, specializzata nella gestione di emergenze sugli impianti. Le operazioni si sono svolte in condizioni estreme, con un’allerta meteo per ondata di calore e temperature che hanno toccato i 40 gradi. Grazie al brevetto esclusivo Nodo Capecchi, i tecnici sono riusciti a intervenire in modo “chirurgico”, sigillando la perdita senza interrompere l’erogazione del gas e senza dispersioni. Una procedura che ha evitato il disagio di dover spegnere e riavviare le caldaie, mantenendo il servizio attivo per tutti gli utenti. «Si è trattato di un lavoro complesso – ha spiegato Francesco Capecchi, titolare di Firenze Manutenzioni – ma il Nodo Capecchi è progettato proprio per queste situazioni, in cui servono rapidità, sicurezza e continuità del servizio». La prontezza e l’efficacia dell’intervento hanno suscitato apprezzamento tra i residenti, che hanno potuto constatare di persona la rapidità con cui è stata gestita l’emergenza. In un periodo in cui le alte temperature mettono a dura prova cittadini e infrastrutture, episodi come questo dimostrano l’importanza di avere tecnologie e competenze capaci di garantire interventi immediati e sicuri.