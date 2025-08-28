Ruba orologi di extra lusso. Presa ladra degli ’abbracci’

di Giulia PreteVIAREGGIOQuando il “diavolo” ti accarezza, vuole...il Rolex. Una giovane donna di 24 anni è stata arrestata martedì dalla polizia di stato di Viareggio per aver rubato tre orologi di lusso, dal valore complessivo di 35mila euro, utilizzando la celebre e temutissima “tecnica dell’abbraccio”.

Un trucco subdolo e ormai ben noto alle forze dell’ordine, che però questa volta è stato fermato in tempo grazie all’abilità investigativa della squadra anticrimine del Commissariato di Viareggio. L’episodio risale al mese di luglio, quando la donna, con la scusa di un gesto affettuoso, si è avvicinata alle sue vittime per poi sottrarre i preziosi orologi. Un abbraccio apparentemente innocente che, con un movimento rapido e preciso, si è trasformato in un’abile manovra per sfilare l’accessorio dal polso senza che la persona si accorgesse di nulla.

Le indagini, avviate subito dopo i furti, hanno visto il lavoro sinergico delle telecamere di videosorveglianza e degli agenti, che sono riusciti a ricostruire, passo dopo passo, i movimenti della donna tra il 5 e l’8 luglio, nell’area di Viareggio. Con l’identificazione della giovane e il riconoscimento da parte delle vittime, le indagini si sono concentrate sulla sua identità.

La 24enne rumena, nel frattempo arrestata per altri reati e detenuta presso una Casa Circondariale della Toscana, dovrà ora rispondere anche dei tre furti.

Le indagini si concludono quindi positivamente, segnando un altro successo per la polizia di stato che, con determinazione, continua a combattere le forme più subdole di criminalità, anche quando si celano dietro un gesto apparentemente innocente.