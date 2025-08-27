Forte dei Marmi si veste a festa, la Fiera di Sant’Ermete ci sarà. Rimandata la decisione per i fuochi

Forte dei Marmi, 27 agosto 2025 – Un appuntamento atteso, almeno quanto l’annuncio della sua effettiva fattibilità. E, nel tardo pomeriggio del 27 agosto, la conferma è arrivata: la Fiera di Sant’Ermete ci sarà; mentre è stata rimandata a domani la decisione per i fuochi. Questa la decisione dell’amministrazione comunale dopo la riunione tecnico politica che si è tenuta oggi, 27 agosto, per valutare la fattibilità in base alla situazione meteo degli eventi programmati per la festività del Santo patrono, fiera e spettacolo pirotecnico, entrambi previsti per il 28 agosto.

“​Alla riunione – spiega una nota dell’amministrazione diffusa sui canali social – erano presenti il sindaco, gli assessori, i diversi tecnici e dirigenti comunali dei settori Lavori Pubblici, Turismo, Suap, il responsabile incaricato della sicurezza, la ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico. ​Per quanto attiene la parte organizzativa, sia della fiera che dello spettacolo pirotecnico, si è confermato che tutti gli adempimenti sono completati e che pertanto - per quanto riguarda la fattibilità tecnica - entrambe le manifestazioni possono avere luogo. ​È stata quindi dedicata una specifica e particolare attenzione alle previsioni meteorologiche, tenendo conto innanzitutto degli avvisi di allerta emanati dalla Regione Toscana; gli avvisi prevedono per domani una situazione di "verde" fino alle ore 14; a seguire “allerta gialla” per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti fino alla mezzanotte".

Il Comune ha quindi deciso che la tradizionale fiera di Sant'Ermete avrà regolarmente inizio come di consueto alle 8 della mattina del 28 agosto. Ma l’amministrazione avverte: “Qualora nel corso della giornata le condizioni meteo dovessero peggiorare in modo tale da comportare pericolo per le persone, o qualora dovesse modificarsi l’allerta regionale, passando da gialla ad arancione, la fiera verrà anticipatamente interrotta. Nel caso di interruzione anticipata della fiera gli operatori dovranno ricoverare la merce all’interno dei mezzi e procedere all’uscita anticipata dalla manifestazione; l’uscita anticipata non sarà oggetto di provvedimenti sanzionatori da parte dell’ amministrazione, e quindi la decisione di partecipare resta una libera scelta di ogni singolo operatore”

Per quanto riguarda lo spettacolo pirotecnico “rimane fissato per le 22 del 28 agosto – precisa ancora l’Ente – al massimo entro le 17 di domani verrà fatta una ulteriore verifica delle condizioni e delle previsioni meteo per decidere la conferma oppure un eventuale spostamento a uno dei giorni successivi. Il programma di oggi (concerto di Tango, Focata e Tombola) è confermato”.