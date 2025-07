Droni, luci e fuochi d’artificio: notte magica a Forte dei Marmi, show visibile a chilometri di distanza

Forte dei Marmi, 23 luglio 2025 – Si accende una notte di luci e meraviglia stasera a Forte dei Marmi. Tra le 22.30 e mezzanotte, la spiaggia di Vittoria Apuana di fronte via Padre Ignazio da Carrara ospiterà uno spettacolo di 550 droni, progettato per trasformare il cielo in una scenografia in movimento, visibile fino a 12 chilometri di distanza. Per la prima volta in Italia, sarà realizzato un evento di questo genere con Pyrodroni, droni in grado di sparare fuochi d’artificio.

Per permettere lo svolgimento dell’iniziativa è prevista la chiusura del prolungamento stradale di via Padre Ignazio da Carrara tra i bagni Italia e Apuani dalle 20 all’1 di notte. L’appuntamento, organizzato dal bagno Alpemare e patrocinato dal Comune di Forte dei Marmi, si presenta come un omaggio alla città e alla sua comunità, un’occasione unica che fonde tecnologia, creatività e spirito di condivisione. Le coreografie aeree animeranno il panorama notturno con immagini suggestive e simboliche, in un racconto visivo che coinvolgerà idealmente l’intero territorio, dalla costa alle colline. In tanti infatti hanno organizzato serate a tema per coinvolgere maggiormente il pubblico nello sciame di droni dotati di luci a Led.

“Abbiamo accolto e patrocinato questa iniziativa perché si configura come un evento di forte valore pubblico e collettivo – afferma l’amministrazione comunale –. Non si tratta di una proposta riservata, ma di un momento pensato per essere condiviso da tutta la cittadinanza e dai numerosi visitatori presenti in città. Un’occasione che rafforza l’immagine di Forte dei Marmi come luogo capace di coniugare accoglienza, qualità e innovazione anche nei linguaggi del contemporaneo”. “Lo spettacolo si preannuncia appetibile – commenta direttamente il sindaco Bruno Murzi – visto che quasi tutti i bagni hanno chiesto di utilizzare la serata per far ammirare l’evento aereo. Per noi è un esperimento che valuteremo con attenzione. Del resto show di questo tipo sono già stati effettuati in altre città e hanno registrato successo. Sono molto curioso: se sarà un appuntamento godibile potremo ripeterlo sicuramente in futuro, ovviamente andremo in altra direzione se creerà confusione. Ma non mi piacciono i preconcetti. E’ una proposta nuova e saranno i risultati a dare riscontro”.