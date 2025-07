Tra bici e sushi: Chiara Ferragni, in Versilia la nuova dolce vita

Forte dei Marmi, 3 luglio 2025 - La dolce vita dei vip: l'imprenditrice e influencer Chiara Ferragni vive ormai per periodi abbastanza lunghi, soprattutto in estate, in Versilia. Un luogo per lei caro, dove si concedeva momenti di relax già ai tempi in cui la relazione con Fedez, poi finita, andava a gonfie vele. Forte dei Marmi è il suo luogo. Qui tutti possono incontrarla mentre pedala in bicicletta in centro o mentre cena in spiaggia. Un'estate 202 che consacra definitivamente la Versilia come terra della dolce vita. I volti noti sono sempre tantissimi. Molti di loro si ritrovano al Bagno Alpemare, lo stabilimento balneare chic di Andrea Bocelli.