L'estate dei vip è già iniziata: Martina Stella e Chiara Ferragni a Forte dei Marmi. Kean incontra Ronaldinho

Firenze, 3 giugno 2025 - L'estate, per i volti noti, è già iniziata. Il caldo fuori stagione che caratterizza questo inizio giugno dà il via anche all'estate dei vip. Fatta di momenti di relax raccontati dalle loro pagine social. Da Martina Stella a Chiara Ferragni, che hanno scelto Forte dei Marmi per alcuni scatti e per passare qualche giorno di vacanza, fino a Kean. L'attaccante della Fiorentina non è in vacanza, avendo l'impegno della Nazionale, con gli allenamenti al centro tecnico di Coverciano che culmineranno nelle sfide contro la Norvegia a Oslo e contro la Moldavia a Reggio Emilia. Ma prima dell'impegno azzurro si è concesso qualche giorno lontano dal pallone. Incontrando una gloria del calcio brasiliano come Ronaldinho.