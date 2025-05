Belen, Chiara Ferragni e gli altri: Forte dei Marmi stracolma di vip per il ponte

Forte dei Marmi, 2 maggio 2025 – Trascorrono le loro giornate tra un giro in bicicletta e una puntata in spiaggia. Pranzando e cenando nei ristoranti più alla moda. I ponti di aprile-maggio coincidono con la rinascita della Versilia. Che si prepara alla stagione estiva.

E il bel tempo, le belle giornate, hanno invogliato tanti vip a trascorrere una vacanza a Forte dei Marmi. Sempre più meta del jet set a livello italiano. E’ da sempre uno dei luoghi culto per le persone che contano, insieme a Cortina, Portofino e altre selezionate località.

Ma anno dopo anno si conferma sempre più in primo piano. Due i nomi conosciutissimi che, tra i tanti volti noti, hanno presenziato a Forte dei Marmi in questo ponte del 1 maggio: Belen Rodriguez e Chiara Ferragni. Quest’ultima ormai, in realtà, è una vera e propria habitué della Versilia già da molte estati.

Chiara Ferragni, soggiorno in Versilia per l'influencer

La bella (e dolce) vita dei vip scorre così, tra cene con gli amici e un gelato insieme ai figli. Così ha fatto Belen Rodriguez, che si è fatta ritrarre mentre percorre le vie di Forte dei Marmi in bicicletta. Poi, merenda e giochi in pineta con la figlia Luna Mari.

Chiara Ferragni ha incontrato a Forte dei Marmi Veronica Ferraro. Un nome che ai più può non dire molto. Ma in realtà la Ferraro è un’influencer che ha iniziato la sua attività aprendo un blog (“The Fashion Fruit”) proprio negli anni in cui Chiara Ferragni apriva il suo “The Blonde Salad”.

Negli anni, pur non essendo ai livelli di fama della Ferragni, si è ritagliata uno spazio importante nel mondo del fashion, con un milione e quattrocento mila follower sul suo profilo Instagram. Ma tanti altri sono i volti noti. Tra gli altri, era a Forte dei Marmi anche Federico Fusca, chef influencer originario della Toscana ma con base a Milano.