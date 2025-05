Al Maggio Castiglionese suona Marky Ramone: “Felice di essere un vostro cittadino”

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 1 maggio 2025 – C’era anche il leader dei Ramones all’inaugurazione del Maggio Castiglionese: è Marky Ramone a tagliare il nastro con il sindaco Mario Agnelli. Si apre così il mese di iniziative nel borgo della Valdichiana. Tra le mura di Castiglion Fiorentino la rock star scelse di comprare casa per il suo burn retiro. Ogni anno trascorre in provincia di Arezzo diversi mesi dell’anno. «Mi piace fare passeggiate, parlare con la gente e soprattutto assaggiare il buon cibo qui - ci racconta - il mio piatto preferito? La bistecca e la pasta».Marky - così lo chiamano i concittadini - ha passeggiato con l’amministrazione comunale per le vie del paese e ha anche suonato il tamburo della banda locale che si è esibita con un ospite di eccellenza.

Marky Ramone

L’evento

Complice la bella mattina di sole oggi ha aperto i battenti il “Maggio Castiglionese” che virtualmente rappresenta anche l’inizio della stagione turistica che oggi più che mai rappresenta un’opportunità importante per il lavoro. Basti pensare che negli ultimi 10 anni Castiglion Fiorentino ha triplicato le presenze turistiche.

“Pensiamo a chi il lavoro non ce l’ha e lo cerca, pensiamo anche a chi il lavoro lo eredita, a chi lo deve mandare avanti, pensiamo a chi, nonostante il lavoro, non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, ma pensiamo anche a quelli che il lavoro lo procurano. Il lavoro non è qualcosa che nasce per diritto divino, è qualcosa che si riesce a creare dall’inventiva, dalla fantasia e dall’estro delle nostre imprese e degli impreditori; e allora pensiamo anche a loro, alle tante imprese che danno lavoro a Castiglion Fiorentino. Il lavoro, oltre ad essere un diritto fondamentale e una componente indispensabile della vita dell'uomo, e attraverso il lavoro la società si sviluppa creando un futuro migliore per tutti. Buon Primo Maggio!” ha concluso il sindaco Mario Agnelli.