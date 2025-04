Maggio Castiglionese. Domani le prime iniziative. Una festa a cielo aperto Un grande palcoscenico tra arte, cultura, enogastronomia, sport e tradizione. Il primo del mese il via ufficiale con la fiera espositiva che sarà in Viale Marconi. Poi il Valdichiana Wine Festival con il week end del 3 e 4: 60 etichette in mostra.