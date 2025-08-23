Riparte il blocco operatorio al San Donato. Investiti 800mila euro per i nuovi impianti

AREZZOAll’ospedale San Donato Il nuovo blocco operatorio torna gradualmente in funzione. Dopo il guasto al gruppo frigo del 13 agosto, che aveva costretto a trasferire le attività nel vecchio blocco, da lunedì prossimo le sale inaugurate a maggio torneranno operative, in modo progressivo e in coordinamento con quelle storiche. Il dipartimento tecnico della Asl Toscana sud est, insieme alle ditte incaricate, ha lavorato senza sosta per ripristinare la climatizzazione, indispensabile a garantire i parametri microclimatici richiesti. Già dal 18 agosto sono stati consegnati due nuovi gruppi frigo aggiuntivi, a supporto delle macchine già presenti, così da assicurare la corretta climatizzazione delle sale operatorie, mentre martedì 19, è stato riattivato l’impianto danneggiato. Le successive fasi di installazione e collaudo hanno richiesto alcuni giorni, necessari a riportare i parametri microclimatici agli standard previsti. Ma nel frattempo, per non interrompere l’attività chirurgica, sono state garantite le urgenze e le operazioni più complesse, con una riprogrammazione degli interventi. "Serviranno ancora alcuni giorni – spiega l’Asl – per riportare il nuovo blocco a pieno regime". L’episodio, acuito dalle eccezionali temperature della seconda settimana di agosto, non ha comunque riguardato gli impianti rinnovati durante i lavori conclusi questa primavera. La sostituzione delle macchine di climatizzazione, già programmata da tempo, verrà completata in autunno con un investimento di circa 800mila euro. L’azienda sanitaria sottolinea come il ritorno alla normalità avverrà con la massima attenzione alla sicurezza dei pazienti e alla qualità delle prestazioni. Gaia Papi