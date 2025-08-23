La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Farmaci gettati nel cestino. Raffica di reazioni al Comune
23 ago 2025
SONIA FARDELLI
Cronaca
Farmaci gettati nel cestino. Raffica di reazioni al Comune

Dopo il video, raffica di telefonate e messaggi all’amministrazione locale. Il sindaco Santini: "Vicenda già segnalata alle autorità competenti".

L’infermiera e il medico mentre gettano i farmaci nel cestino

L’infermiera e il medico mentre gettano i farmaci nel cestino

Per approfondire:

di Sonia Fardelli STIA Raffica di telefonate, messaggi ed email agli uffici del Comune di Pratovecchio Stia e in particolare alla Polizia municipale per il video in cui una dottoressa e un’infermiera nella Casa della Salute di Pratovecchio Stia buttano nel cestino farmaci prodotti da una multinazionale israeliana per protesta per quanto sa succedendo a Gaza. Una vicenda, partita dai social e che ha scatenato e ancora continua a scatenare prese di posizioni, da parte di politici, ma anche da tanti semplici cittadini. "Sono arrivate email, telefonate e messaggi da tutta Italia – dice il sindaco di Pratovecchio Stia Luca Santini – noi ci siamo limitati ad accoglierli e a segnalare la cosa alle autorità ed istituzioni competenti. Come amministrazione comunale non abbiamo alcuna competenza in merito e non abbiamo, ovviamente, preso alcun provvedimento. Certo è che la vicenda ha scatenato numerose reazioni a catena". Ognuna con una sfaccettatura diversa, ma quasi tutti messaggi legati all’inopportunità di un tale gesto, filmato e postato sui social. "Le reazioni sono state davvero numerose – dice Gianluigi Manneschi responsabile della Polizia Municipale di Pratovecchio Stia – telefonate ed email a numerosi nostri uffici. Da parte di cittadini casentinesi, legate anche al fatto che il luogo dove è stato filmato il video è di proprietà dell’amministrazione comunale. Ma tanti messaggi sono arrivati anche da zone lontane dalla nostra vallata, un po’ da tutta Italia. Ognuno ha espresso un proprio pensiero a seconda della propria sensibilità e visione". Ma quasi tutti hanno giudicato tale gesto poco opportuno, anche se poi la dottoressa e l’infermiera hanno postato sui social un secondo video in cui spiegavano che era un gesto simbolico di protesta per quanto sta avvenendo a Gaza. E che si trattava di campioni gratuiti, e non farmaci acquistati con i soldi pubblici. Salviette e integratori che sono stati recuperati dal cestino dopo aver girato il video. Le due professioniste si sono in seguito scusate ed hanno detto che il video è stato girato circa un’ora dopo aver finito il lavoro e assolto tutti i loro compiti. Sulla vicenda è intervenuto anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Arezzo, annunciando una valutazione deontologica di tale gesto. "In relazione al video diffuso da una dottoressa e da un’infermiera, che gettano via prodotti di una multinazionale israeliana, e del loro successivo video di scuse – dicono – l’Ordine ritiene che il ruolo professionale non può e non deve mai essere utilizzato per veicolare le proprie personali opinioni, utilizzando i social media come una pericolosa vetrina". L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Arezzo farà inoltre "una seria e approfondita valutazione deontologica di quanto accaduto, a tutela dei cittadini e di tutti gli iscritti".

