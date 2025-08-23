Il lusso a 4 ruote. “Boom di russi, arabi e Usa”. E Beckham noleggia l’auto a Viareggio

Viareggio, 23 agosto 2025 – Il lusso a quattro ruote? E’ termometro di un’estate ’rombante’ per i paperoni stranieri. E perfino la Beckam family nella recente vacanza nel sud della Toscana non ha rinunciato allo stile made in Italy noleggiando una vettura proprio a Viareggio.

Gianni Bruscoli, titolare della Giannix Luxury Service presente da dodici anni in via Fratelli Cervi (e fiero di vantare 600 noleggi all’anno “non avendo social”) è stato contattato proprio perché tra i pochissimi ad avere a disposizione l’auto richiesta da David e Victoria Beckam: una Fiat 500 Abarth 695 bi turbo cabrio color arancio con sedili sportivi, già notata nelle serate della nightlife versiliese e serie speciale, quindi difficile da trovare nei listini.

Com’è stato il contatto con i Beckam?

“Mi ha chiamato un’agenzia che si occupa di top spender perché sarebbe arrivato un cliente che voleva la Abarth. Io ne ho una particolarissima che è stata subito prenotata: appena ricevuti i documenti mi sono accorto che si trattava dei Beckam che l’hanno utilizzata più di tutte per spostarsi. Avevano poi anche una Range Rover e una Ferrari Purosangue per vivere l’italian style”.

Ma non è l’unico vip capitato...

“Ho avuto il piacere di noleggiare una Range Rover Defender a giugno a Flea, il noto bassista dei Red Hot Chiy Peppers presente a Firenze Rock. Ed è uno dei personaggi attualmente più in vista nel panorama grunge musicale. In passato poi ho servito Gwyneth Paltrow per il suo 40° compleanno a Portofino: le trovai un lussuoso suv e pure uno yacht da 45 metri. La diva di Beautiful, Katherine Kelly Lang invece mi contattò per una cabrio”.

Il bilancio stagione: i turisti sono interessati alle supercar?

“Nonostante il momento internazionale critico, con due guerre in atto, è stata una stagione intensa con un’impennata di prenotazioni in zona. I ricchi ci sono eccome. La propaganda mondiale ci sta facendo capire che la Russia è in difficoltà, invece abbiamo avuto il doppio di russi con grosse capacità di spesa. Così come una presenza massiccia di arabi. Ovviamente sono ospiti che non si notano: la loro vacanza tipo si consuma in villa al Forte e poi richiedono suv o mini van per spostarsi con la famiglia nella massima discrezione. Due mesi di noleggio si aggirano sui 23mila euro. Poi si concedono anche qualche sfizio con auto sportive cabrio molto particolari”.

Capricci da tycoon?

“Un russo mi ha chiesto un’auto da Monte Carlo per arrivare in Italia e ha voluto una Rolls Royce Cullinan spendendo 25mila euro per cinque giorni. Un altro imprenditore straniero ha organizzato in piena estate una festa in villa con tanto di nevicata artificiale e montagne di ghiaccio e un suv in bellavista per scattare foto ricordo”.

E gli italiani?

“Non si affacciano mai a questo tipo di servizi. I clienti migliori sono gli americani che ritengono la nostra zona come una sorta di Beverly Hills, così come gli arabi sono appassionati del nostro modo di fare turismo in modo sobrio. Spesso noi italiani non siamo consapevoli di quanto la nostra economia sia fatta di prodotti e servizi che fanno impazzire gli stranieri. Un indiano molto facoltoso nei giorni scorsi mi ha fatto contattare perché non trovava una suite per il concerto di Bocelli a Villa D’Este. In due ore gli ho rimediato la camera ed è stato disposto a pagarla 18mila euro per due notti. I russi amano l’italian style e mi chiedono di andare a mangiare nei locali di cucina casalinga e non negli stellati perché loro hanno tante città costruite da italiani e hanno il tricolore come seconda bandiera nel cuore. A questi clienti dobbiamo dare la risposta alle esigenze”.

A fronte di questa stagione positiva, come si prospetta l’inverno?

“Ovviamente si cambia rotta: intensificherò la flotta di city car ibride e van con un potenziamento dell’ufficio nella direzione di un’offerta anche più economica per accontentare anche gli equipaggi della nautica che in inverno si fermano da noi. In questi mesi abbiamo fatto un lavoro enorme grazie al mio team composto da Alina e Stefhan Ciurea e Benedetta Giammattei. Ovviamente abbiamo in serbo altre sorprese uniche in direzione dell’extra lusso..”

Quali novità?

“Siamo unici in Italia ad avere la nuova Range Rovere Defender V8 super charge da 550 cavalli che costa 132mila euro e si può noleggiare a 700-800 euro al giorno; presto acquisiremo, sempre in esclusiva nazionale, la Cadillac New Escalade da 7 posti, il suv americano utilizzato da Trump e che utilizzeremo per le ambasciate russe e americane. Un modello che la fa da padrone a Dubai”.