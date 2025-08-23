La storia a piccoli passi

Bagni spazzati dal vento. Tromba d’aria a Fiumetto

La perturbazione di giovedì notte ha messo a soqquadro diversi stabilimenti. Alla "Perla" distrutte decine di tende e teloni volati nelle piscine accanto.

Le tende del bagno «La Perla» di Fiumetto distrutte dalla tromba d’aria

Le tende del bagno «La Perla» di Fiumetto distrutte dalla tromba d’aria

Se mercoledì era stato il giorno della pioggia record, dei tuoni e dei fulmini, giovedì sono stati i fortissimi venti a flagellare diverse zone della Versilia, in particolare la costa. A Viareggio la furia di Eolo si è fatta sentire a suon di raffiche, con alcuni stabilimenti che se la sono vista brutta di fronte a tende e ombrelloni spazzati via senza pietà, anche se fortunatamente senza danni di particolare rilievo. È andata decisamente peggio sul litorale di Marina di Pietrasanta, soprattutto a Fiumetto, dove intorno alle 19,10 una tromba d’aria ha fatto la sua comparsa devastando il bagno "La Perla" e, in tono minore, il "Toscano".

"Nonostante tutto è andata bene – dice Massimo Ronzi, titolare de ’La Perla’ – perché se la tromba d’aria fosse venuta un’ora prima, con la spiaggia piena di gente, non so come sarebbe andata a finire. Detto questo, è stata una scena tremenda. A un certo punto, poco dopo le 19, ha cominciato a soffiare un vento fortissimo e all’improvviso si è formata la tromba d’aria. È volato di tutto, con tantissime tende e pali spezzati, incluso quello della luce, fino ai teli copri-sdraio e i lettini volati in mare. Il mulinello è arrivato fino a metà stabilimento, poi ha ’girato’ verso il ’Toscano’ fino ad esaurirsi. Quanti danni abbiamo subìto? Stiamo finendo il conteggio, ma occhio e croce direi sui 40mila euro". Più modesta, come detto, l’entità dei danni al bagno "Toscano", dove la tromba d’aria ha comunque spaccato cinque tende: un telone è volato addirittura fino alla piscina de "La Perla", dove ieri mattina lo stabilimento si è presentato agli occhi dei bagnanti in perfette condizioni. "Ci siamo messi al lavoro fin dalle 5,30 del mattino – conclude Ronzi – e per questo ringrazio le tante persone che sono venute per darci una mano. Ci ha fatto inoltre piacere ricevere la visita anche del sindaco Alberto Giovannetti e del capo gabinetto del Comune Gabriele Marchetti".

Con una richiesta provocatoria che il primo cittadino indirizza al presidente della Regione Eugenio Giani. "Insieme a Marchetti – spiega – ho voluto portare la solidarietà dell’amministrazione comunale al bagno ’La Perla’ per i gravi danni causati dalla tromba d’aria. Vediamo, ora, se la Regione concederà uno sgravio o comunque un aiuto ai concessionari per andargli incontro dopo quello che hanno subìto. Considerato che Giani in questo periodo pre-elezioni regionali è molto attivo e molto cortese, ci aspettiamo un gesto di vicinanza: mi sembra il minimo, visto quello che è successo".

Daniele Masseglia

