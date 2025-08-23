Degrado a Candalla: "Problemi di sicurezza"

"Non solo una donza di attrazione turistica, ma un sistema fluviale, un sito archeologico, un sistema di sentieri costella da opifici e mulini: Candalla è un luogo che va preservato e valorizzato e che invece è stato sistematicamente ignorata dalle ultime amminsitrazioni di centro sinistra, inclusa l’attuale". Così, CInzia Romboni, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, evidenzia lo stato di abbandono e i problemi di sicurezza di Candalla.

"È un luogo unico del nostro territorio, che unisce natura e storia e che invece versa in uno stato totale di abbandono. C’è anche un problema di sicurezza, visto che i ragazzi si tuffano dalla cascata con corde agganciate in modo approssimativo. L’intero sito è sporco e pieno di rifiuti ed è inoltre abbandonato a se stesso anche il vecchio mulino lì presente che, anni fa, durante l’ultima amministrazione di centro destra guidata da Bertola era stato oggetto di un protocollo d’intesa con l’Unione dei comuni e il presidente del parco regionale delle Alpi Apuane, che prevedeva la valorizzazione dell’intera zona, ma che è stato ignorato da Del Dotto - continua Romboni - Anche Pierucci, nonostante le promesse, non ha avviato nessun tipo di progetto e gli stessi cittadini mi hanno più volte contattato per denunciare una situazione di degrado e di estrema pericolosità. Nell’ultimo consiglio comunale è stata presentata e approvata una mozione in cui si chiede la valorizzazione di Candalla e verrà convocata una commissione per discutere delle problematiche. Speriamo che l’amministrazione Pierucci prenda provvedimenti e avvi un processo di recupero, attivo almeno la prossima estate".