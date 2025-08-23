Guardia di Finanza Farina è al comando

Passaggio di testimone alla Guardia di Finanza. Dopo tre anni di intensa attività, incentrata in tutti i settori operativi in cui è impegnato il corpo, il tenente colonello Matteo Giardi lascia il comando del gruppo di Viareggio, reparto di punta delle Fiamme Gialle a presidio del territorio versiliese. L’ufficiale superiore è stato, infatti, destinato alla scuola ispettori dell’Aquila, Reparto di formazione del Corpo dove potrà mettere a disposizione dei giovani allievi la propria esperienza, rafforzandone il senso della disciplina e il rigore morale, fornendo le basi professionali che serviranno per affrontare le complicate sfide operative.

A Giardi subentra il maggiore Emanuele Farina, proveniente da Palermo dove ha retto il 2° Nucleo Operativo Metropolitano, conseguendo importanti risultati in materia di spesa pubblica e nella prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’economia legale. Nel corso della cerimonia di insediamento, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, colonnello Andrea Canale, ha espresso parole di stima e sincero apprezzamento nei confronti del tenente colonnello Giardi "per la propria leale collaborazione al servizio della comunità e per le straordinarie doti di equilibrio". I migliori auguri sono al contempo stati rivolti al maggiore Farina che porta con sé un considerevole bagaglio operativo maturato in territorio siciliano.

L’avvicendamento si inserisce nella regolare rotazione degli incarichi di comando all’interno del Corpo e punta a garantire continuità e impulso all’azione di tutela della legalità economico-finanziaria.

