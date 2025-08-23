"La sentenza del giudice è perfetta"

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è intervenuto sulla recente decisione del Tribunale di Lucca in merito alla vicenda che ha coinvolto il Circolo Velico di Torre del Lago. "Di fronte al pronunciamento del Tribunale di Lucca – ha dichiarato Giani – non posso che esprimere soddisfazione: a mio giudizio la sentenza è perfetta. È stata ristabilita la correttezza delle regole contro l’arroganza di chi pensava di poter agire come voleva. Con buon senso e ragionevolezza si sarebbe potuto evitare di arrivare in tribunale, ma ora la giustizia ha fatto il suo corso e tutti dovranno attenersi a quanto stabilito dal giudice."

"Il Circolo Velico – aggiunge il Governatore – rappresenta una realtà che onora la Versilia e l’intera Toscana. La sua attività rivolta ai bambini, l’attenzione alle persone fragili, la capacità di aggregare la comunità intorno al lago di Massaciuccoli, sono un patrimonio di grande valore. Da decenni lì convivono in armonia attività culturali come gli spettacoli del Festival Pucciniano e attività sportive di associazioni come il Circolo e la società di canoa. È sempre stato possibile trovare un equilibrio."

"Quando però prevale l’arroganza - ha quindi concluso Giani - inevitabilmente arriva lo schiaffo della giustizia. La decisione del tribunale restituisce equilibrio e buon senso nella gestione di quello spazio, garantendo che vi resti la convivenza fra cultura, sport e socialità, che da sempre caratterizza Torre del Lago".