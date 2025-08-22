Incidenti: scontro tra auto e moto nell'aretino

Arezzo, 22 agosto 2025 – Un incidente stradale si è verificato questa mattina

alle 11.08 in località Ca di Buffa, a Subbiano, in provincia di Arezzo,

coinvolgendo un'auto e una moto. Sul posto è intervenuto il 118 dell'Asl Toscana Sud Est con un'ambulanza base della Misericordia di Arezzo e un'auto infermieristica, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi del caso. Un uomo di 36 anni, rimasto coinvolto

nell'incidente, è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso

dell'ospedale di Arezzo per accertamenti e cure. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento.