Università, proseguono le immatricolazioni ai corsi di laurea a libero accesso

Arezzo, 22 agosto 2025 – Proseguono le immatricolazioni ai corsi di laurea a libero accesso.

Le scadenze dei corsi di laurea a numero programmato

Proseguono le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena per i corsi che si tengono ad Arezzo e a San Giovanni Valdarno, oltre che a Siena e Grosseto.

Le scadenze per i corsi ad accesso libero sono: il 3 novembre per i corsi triennali e 19 dicembre per i corsi magistrali.

Sono due i corsi che prenderanno il via ad Arezzo nel nuovo anno accademico 2025-2026: il corso di laurea triennale in “Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile”, che coniuga la valorizzazione del patrimonio culturale con la gestione dei flussi turistici in un’ottica di sostenibilità; e il corso di laurea magistrale in “Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza”, destinato ai settori del diritto del lavoro, della sicurezza pubblica e della gestione delle risorse umane. Mentre a Siena verrà avviato il corso Triennale “Biotech Engineering For Health”, che coniuga le competenze delle biotecnologie e dell’ingegneria dell’informazione.

Ad Arezzo si tengono i corsi in Infermieristica; Fisioterapia; Tecniche di laboratorio biomedico (in modalità mista). Per questi corsi di laurea delle Professioni Sanitarie c’è tempo fino al 26 agosto (ore 12.00) per presentare domanda di ammissione alla selezione. Il test di ammissione è in programma a Siena l’8 settembre.

Aperte le domande per il nuovo corso di laurea in "Scienze della formazione primaria" (quinquennale) per la formazione dei futuri insegnanti per la scuola dell’infanzia e primaria: il conseguimento del titolo è abilitante all’insegnamento. La domanda di ammissione alla selezione deve essere effettuata entro il 28 agosto (ore 14.00). Il test di amissione si terrà il 12 settembre presso il Campus di Arezzo. Sono 150 i posti disponibili: 100 ad Arezzo, fino a 30 posti a Siena; fino a 20 posti a Grosseto. Il corso è erogato in presenza ad Arezzo ed è fruibile da remoto in modalità sincrona nelle sezioni formative di Siena e Grosseto; mentre i laboratori, sono previsti ad Arezzo

L’Università di Siena eroga ad Arezzo le lauree triennali: Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa; Scienze dei Servizi giuridici; Scienze dell’educazione e della formazione, e la nuova laurea in Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile. Ed eroga le lauree magistrali: Lingue per l’impresa e lo sviluppo; Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni; Storia e filosofia; Scienze della formazione primaria (laurea magistrale a ciclo unico). Oltre alla nuova laurea magistrale in Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza.

È inoltre possibile seguire in didattica sincrona, nella sede universitaria del Pionta di Arezzo (viale Cittadini 33) la triennale in Economia e commercio e in Scienze economiche e bancarie.

A San Giovanni Valdarno presso i locali del Centro di Geotecnologie - CGT (via Vetri Vecchi 34) è possibile seguire in presenza il corso di laurea ad orientamento professionale in Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio – TACT. L’ammissione al corso è consentita fino a completamento dei 25 posti disponibili secondo il calendario predefinito disponibile nel bando.

Sono inoltre fruibili a San Giovanni Valdarno in didattica sincrona i corsi di laurea triennali in Economia e commercio, Scienze dell’educazione e della formazione; Scienze economiche e bancarie; a questi si aggiunge il corso di laurea magistrale in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni.

Da quest’anno sarà inoltre possibile seguire al CGT in didattica sincrona gli insegnamenti obbligatori del primo anno del corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, del primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e del semestre filtro di Medicina e Chirurgia.

Complessivamente, sono 79 i corsi di studio erogati dall’Università di Siena: si tratta di 35 corsi triennali, 38 magistrali e 6 a ciclo unico, che spaziano nelle diverse aree disciplinari. Sono 19 i percorsi di studio erogati interamente in lingua inglese e 9 i corsi double degrees, che permettono di conseguire il doppio titolo italiano e straniero, in collaborazione con prestigiosi atenei internazionali.

Due corsi di studio che fanno parte del Digital Education Hub Edu-Next e saranno erogati in modalità blended, cioè sia in presenza che online: le lauree magistrali in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni e in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology.

Informazioni su altri bandi e avvisi in scadenza, per i corsi erogati a Siena sono pubblicati sul sito di Ateneo: www.unisi.it.