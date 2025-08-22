Marciapiedi come barriere. Disagi per le carrozzine tra via Sauro e le Poste

Troppo stretto e sconnesso. In altre parole: inaccessibile per le carrozzine di chi ha problemi di mobilità e per i passeggini. Il problema è che non si tratta di un marciapiede qualunque visto che siamo sul lato monti di via Sauro, di fronte a piazza della Repubblica (alle Poste), zona densa di attività e abitazioni oltre che cerniera naturale tra il centro e il ponte della Madonnina. Da tempo ormai è diventato una "barriera" architettonica a tutti gli effetti, come segnalano alcuni residenti con disabilità.

"Il marciapiede di via Sauro – dice uno di loro – non è più percorribile per noi disabili. Siamo costretti a deviare il percorso finendo in mezzo alla carreggiata. Ma come sanno tutti via Sauro è molto trafficata visti i numerosi mezzi che entrano in città. Il marciapiede, strettissimo, è proprio a ridosso del traffico". In realtà la soluzione è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027, modificato l’ultima volta lo scorso aprile. Per il 2025 era prevista infatti la riqualificazione di piazza della Repubblica, con un intervento da 650mila euro, opera destinata però a slittare. "C’è già uno studio di fattibilità – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – ma va discussa in modo più ampio e approfondito. Mi spiace per le segnalazioni sul marciapiede lato monti, posso assicurare che ogni volta che mettiamo mano al rifacimento di strade e piazze abbiamo sempre un occhio di riguardo per chi ha problemi di deambulazione, e più in generale per carrozzine e passeggini. Anche quello spazio andrà riqualificato: peccato che quando la piazza fu riqualificata non pensarono a rifare i marciapiedi ma si concentrarono solo sull’interno piazza con aiuole e nuovi stalli. Vorrà dire che ci penseremo noi: è un’opera da fare per vari motivi, cambiando l’assetto dell’area". L’idea di massima è di allargare il marciapiede lato monti, con un conseguente leggero restringimento della carreggiata. Idem sul lato mare tra la discesa e via Santini.

In via Sauro c’è poi il problema dell’attraversamento pedonale in marmo, scivoloso quando piove e spesso rovinato per il transito dei mezzi. "Dopo l’estate – conclude Marcucci – interverremo sostituendo le parti rotte con materiali più lavorati e meno scivolosi. Piazza della Repubblica è il naturale proseguimento di piazza Carducci e pertanto andrà rifatta con la stessa architettura e gli stessi materiali".