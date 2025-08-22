La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
22 ago 2025
22 ago 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
Murzi sul caso di villa Mann: "Ghiselli era l’assessore"

"Le pratiche edilizie relative alla villa Mann si sono svolte nel pieno rispetto del regolamento comunale e delle normative nazionali". Il sindaco Bruno Murzi ribadisce di aver "tutelato l’ente" a seguito delle critiche dell’opposizione sul parcheggio interrato realizzato senza il placet dell’assise municipale. "È importante ribadire – spiega – che le prerogative del consiglio comunale non sono mai state messe in discussione né bypassate: il procedimento amministrativo non ha infatti richiesto il passaggio in consiglio, in conseguenza delle scelte operate dalle proprietà in piena autonomia. Trovo inspiegabili le parole del consigliere Ghiselli perché al tempo dei fatti era assessore all’edilizia nella mia giunta, assumendo in prima persona la responsabilità politica del procedimento; infatti a lui spettava, in virtù della funzione ricoperta, richiedere un passaggio in consiglio, qualora lo avesse ritenuto opportuno e necessario. Dispiace invece constatare che solo ora, a distanza di quattro anni e dopo essersi ricandidato con me nella mia lista, scelga di lanciare giudizi infondati e ombrosi sull’operato dell’amministrazione. Forse era felice di sedere su una poltrona percependone il relativo compenso da essersi dimenticato per quattro lunghi anni delle sue responsabilità? Questo comportamento rivela incoerenza e una totale mancanza correttezza politica oltre che assoluta ignoranza del corretto iter amministrativo"

