Giunta e opposizione, è scontro: "Il dissesto? Una loro ossessione"

"L’opposizione non trova di meglio che disturbare le ferie dei massarosesi ripetendo le solite stupidaggini e dando l’ennesima conferma, se ce ne fosse bisogno, di un dato politico devastante: tutti uniti dietro Coluccini e la sua ossessione del dissesto smentendo la campagna elettorale di Lega e Forza Italia e confermando che quella scelta scellerata porta la responsabilità di tutta la destra massarosese".

Parole dure quelle che arrivano da Partito Democratico Massarosa, Sinistra Comune Massarosa e Orgoglio Massarosa, che aggiungono: "Una scelta che ci ha costretto a pagare gli interessi, cosa che il comune ha fatto agevolmente grazie al buon governo delle finanze dell’amministrazione Barsotti".

"Cosa proponeva la destra, di non chiudere una questione definita da sentenze ed esporre il comune a danni enormi? - continua la maggioranza - Con l’idea farneticante oltreché impraticabile di sostituire il consiglio comunale ai giudici? Anche perché per noi le responsabilità di questi interessi sono chiare: sono di chi ha votato il dissesto".

"Soltanto a Massarosa - si legge ancora nella nota - si discutono per anni le scelte di un sindaco sulla distribuzione degli incarichi dirigenziali. Si tratta di ossessioni che denotano una cosa sola: assoluta mancanza di idee".

"Quanto alle opere pubbliche - spiegano i gruppi di maggioranza - l’amministrazione Barsotti ha messo in campo nelle condizioni date un piano di interventi molto importante grazie all’eccezionale lavoro di Stefano Natali che i consiglieri delegati stanno proseguendo con un impegno assiduo e da amministratori capaci quali hanno dimostrato di essere in questi anni".

"Ovviamente - aggiungono - i tempi tecnici delle opere pubbliche sono lunghi in tutti i comuni e in più a Massarosa fino a pochi mesi fa avevamo le mani legate dal dissesto. Soltanto a Massarosa, però, accade che l’unico interesse dell’opposizione è fare un aperto e vergognoso tifo contro, arrivando persino al sistematico boicottaggio e alla continua ricerca del cavillo per far saltare o ritardare interventi. Un atteggiamento indegno - concludono - contrario agli interessi della nostra comunità, che intendiamo con forza denunciare all’opinione pubblica".

Con questa nota, la maggioranza ribadisce non solo la propria posizione rispetto alle accuse mosse dall’opposizione, ma anche la volontà di denunciare pubblicamente un atteggiamento ritenuto irresponsabile e dannoso per l’interesse collettivo.