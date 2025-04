Pasqua Vip: Forte dei Marmi per Chiara Ferragni. E c’è chi sceglie il safari

Forte dei Marmi, 21 aprile 2025 – Pasqua, tempo di vacanze. Anche per i vip e i volti noti del mondo dello spettacolo. Che si concedono una pausa e staccano per qualche giorno. Affollatissima di grandi nomi Forte dei Marmi: il luogo culto della Versilia ha accolto in questo periodo pasquale molti volti noti.

Chiara Ferragni a Forte dei Marmi durante le vacanze di Pasqua

Tra gli altri anche Elisabetta Gregoraci, avvistata in spiaggia a pranzo. Ormai una habitue di Forte dei Marmi è anche Chiara Ferragni. L’influencer e stilista ha scattato alcune foto proprio dalla Versilia in compagnia di amici. Si gode il sole di questo scorcio di aprile. Per quanto il meteo non sia stato particolarmente clemente in Toscana.

Abitano in Versilia ma hanno scelto il Sudafrica invece Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti. Hanno optato per l’estero, in cerca di paesaggi mozzafiato. Quelli che la stessa Veronica Berti ha ritratto nelle foto poi postate su Instagram da una riserva dove hanno partecipato a un safari.