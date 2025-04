Pasqua in Versilia, pranzo in spiaggia per Elisabetta Gregoraci e Matteo Renzi

Forte dei Marmi (Lucca), 19 aprile 2025 – Pasqua in Versilia per Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore si è infatti concessa un pranzo in spiaggia al ristorante Maitò di Forte dei Marmi, punto di riferimento da sempre di una clientela di élite.

La Gregoraci ha ordinato alcuni dei piatti tipici della proposta del locale, intrattenendosi col patron Stefano Nesti. Ma non è tutto dal fronte Maitò: ecco nel tavolo vicino l’ex presidente del consiglio Matteo Renzi (che a gennaio ha scelto proprio il Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio, altro gioiello del Gruppo Nesti, per festeggiare i 50 anni) assieme a moglie e ad alcuni amici per cominciare il lungo ponte in compagnia.