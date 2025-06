Turismo e sostenibilità. La raccolta differenziata non va mai in vacanza. E si presenta su TikTok

Per incentivare una villeggiatura “differente“, "e un turismo sempre più attento alla sostenibilità", nasce la campagna informativa “L’ospitalità che differenzia” promossa dal Comune di Viareggio, Sea Ambiente e Sea Risorse. Pensata "per promuovere una gestione consapevole dei rifiuti e dunque – spiega l’assessore all’ambiente Rodolfo Salemi – spingere la raccolta differenziata anche tra i vacanzieri. Solo attraverso la collaborazione di tutti – aggiunge – possiamo mantenere alta la qualità ambientale della nostra città, evitando sprechi e favorendo il riciclo".

Un’iniziativa rivolta alle strutture ricettive extra alberghiere, le cosiddette case vacanze (sono circa 1.300 quelle censite su Airbnb), e dunque sia agli host, ovvero chi ospita, che ai bagnanti; per informarli – attraverso volantini distribuiti on-line e su carta stampata (anche in lingua inglese) – sui calendari di raccolta, i metodi di conferimento dei rifiuti e i servizi offerti per lo smaltimento. Dalle isole ecologiche presidiate (attive, solo per i rifiuti differenziati, il sabato e la domenica in piazza della Pace a Torre del Lago, al mercato dei Fiori e della Frutta a Viareggio), a quelle informatizzate (dedicate alle utenze domestiche non residenti). "Lo scopo della campagna – afferma l’amministratore di Sea Ambiente, Marco Trumpy – è costruire una comunicazione capillare, capace di raggiungere e sensibilizzare chi sceglie di trascorrere le vacanze a Viareggio, una città a vocazione turistica dove la popolazione in estate raddoppia". E dove inevitabilmente cresce anche la produzione di rifiuti: se a novembre il Rur prodotto, ovvero l’indifferenziato, ammonta a circa 90mila chili, a luglio si arriva a 150mila chili. Di contro diminuisce la percentuale della differenziata, da oltre il 74% che si raggiunge in inverno ad appena il 64% nel clou della bella stagione. Da quest’equazione l’esigenza di un piano di comunicazione mirato, "Pensato per fornire ai vacanzieri, anche quelli mordi e fuggi, tutti gli strumenti necessari per una corretta gestione del rifiuti. E per questo – prosegue la presidente di Sera Risorse, Valentina Ceragioli – è fondamentale la collaborazione di proprietari di seconde case, agenzie immobiliari e host di piattaforme digitali, affinché condividano tutte le informazioni, che abbiamo provveduto a riassumere in pratici vademecum, sulle modalità della raccolta differenziata e sull’importanza del rispetto delle norme vigenti nel Comune di Viareggio".

A supporto della campagna, nelle prossime settimane sarà avviato un coinvolgimento diretto di content creator su TikTok, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico ancora più ampio e sensibilizzare anche le fasce più giovani.