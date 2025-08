L’impressionante temporale davanti a Viareggio. Allerta gialla nel nord della Toscana

Viareggio, 2 agosto 2025 – Una giornata instabile in Toscana, soprattutto nel nord della regione. Con l’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile. E nella mattina di sabato 2 agosto l’allerta sembra pienamente rispettata. Impressionante infatti il temporale che si è formato in mare di fronte a Viareggio. Nuvole nere all’orizzonte e moto ondoso in aumento.

Non il top insomma per il primo weekend di agosto, con le località costiere di Viareggio e della Versilia affollate di turisti. La situazione rimarrà instabile anche nel resto della giornata, con estensione dei fenomeni anche a zone più interne. Allerta gialla anche per la provincia di Pisa.

Il temporale della mattina di sabato 2 agosto di fronte alle coste viareggine (Fonte Skyline Webcam)

La Protezione Civile valuta l’evolversi della situazione. Possibile anche che si presenti la grandine.

Il forte temporale di fronte a Viareggio potrebbe portare chicchi anche di notevoli dimensioni, come spiega Meteo Nord Ovest Toscana raccontando il possibile evolversi della situazione.

L'allerta gialla di sabato 2 agosto nella parte nord della Toscana

Ricordiamo poi le previsioni del Lamma Toscana per la giornata del 2 agosto:

"Inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso sulle zone settentrionali, in particolare sul nord ovest dove saranno possibili rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. Graduale estensione dei fenomeni al resto della regione nel corso del pomeriggio con fenomeni sempre a carattere sparso e più probabili sulle zone interne”. Situazione dunque in evoluzione. Per una Toscana divisa in due: nel centro sud della regione è una mattinata di sole.