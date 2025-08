I sindaci Pd sull’Ambito: "Murzi adesso si dimette per volontà di Del Ghingaro"

Terremoto sulle dimissioni del sindaco Murzi da presidente dell’Ambito Turistico. A protestare il Pd Versilia, di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio e i sindaci di Camaiore, Stazzema e Massarosa che criticano: "E’ Del Ghingaro a manovrare tutto". "Con l ’arroganza politica che lo contraddistingue – dicono – Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, si sente il capo della Versilia, pensando di gestire con prepotenza le politiche comprensoriali e muovendo i sindaci Murzi e Giovannetti a suo piacimento. Riteniamo che Del Ghingaro abbia ordinato a Murzi di dimettersi da presidente dell’Ambito turistico, a seguito dell’elezione del sindaco di Forte a presidente della Conferenza dei sindaci, anche questa avvenuta senza un dialogo istituzionale e senza ricerca di condivisioni, e Murzi obbedisce. Giovannetti, che in questi anni ha sempre ostacolato l’Ambito Turistico (fino al punto di non accettare la revisione delle quote associative) oggi risponde “Presente!” a Del Ghingaro. Questi tre personaggi hanno in comune l’arroganza. Noi amiamo la Versilia e riteniamo che il turismo sia l’economia nodale del nostro territorio e non possiamo metterla in mano, nelle scelte e nella programmazione, a un’amministrazione che è in campagna elettorale e a un sindaco che tra qualche giorno si dimetterà dalla carica per ambizioni personali. Le motivazioni che Murzi scrive sulla stampa sono contraddittorie: qual è il senso di dare la presidenza ad un’amministrazione che tra pochi mesi andrà ad elezioni, lasciando l’Ambito in piena stagione in una condizione di stallo?".

Fra.Na.