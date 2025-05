Conferenza dei sindaci. Murzi è il presidente

VERSILIA

E’ Bruno Murzi, primo cittadino di Forte dei Marmi, il nuovo presidente della Conferenza zonale dei sindaci. Un incarico che era nell’aria, ma che non ha riservato colpi di scena da bufera politica: Murzi infatti è stato eletto da Viareggio, Seravezza e Pietrasanta, con astensione di Stazzema e Massarosa mentre il primo cittadino di Camaiore si è alzato e ha abbandonato la riunione. La seduta a Villa Pergher si è dimostrata vivace fin dall’inizio con il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro (ex presidente dell’organismo socio sanitario) che, ordine del giorno alla mano, ha provveduto alla nomina del vice, investendo come ’membro anziano’ proprio Murzi, per poi comunicare sopravvenuti impegni e lasciare il suo assessore Sara Grilli. A quel punto le candidature sono entrate nel vivo con Murzi e il sindaco di Massarosa Simona Barsotti che si sono proposti alla guida della conferenza zonale e il primo che ha conquistato preferenze a mani basse. "Da chirurgo penso di avere le caratteristiche per poter dare un contributo per la parte sanitaria – commenta Murzi – e non voglio pormi in contrapposizione con nessuno: per questo voglio aprire un tavolo per collaborare con tutti. Del resto ho il voto della maggioranza dei sindaci e dei cittadini visto che, in sostanza, i due terzi della popolazione ha sostenuto il sottoscritto. Ho già contattato la direttrice generale Asl Maria Letizia Casani e presto incontrerò i sindacati e farò una visita all’ospedale unico. L’obiettivo sarà restituire alla gente la fiducia di avere un buon servizio sanitario". A puntualizzare la propria presa di distanza il sindaco Marcello Pierucci di Camaiore. "Non avrei avuto problemi a votare Murzi – premette – peccato che nessuno mi abbia cercato e quando sono arrivato i giochi erano fatti. Maurizio Verona di Stazzema ha suggerito di rinviare il voto per conoscere le linee programmatiche dei candidati ma così non è stato. Evidentemente la volontà era solo di reggersi sui grandi numeri che erano scontati, e non interessava il sindaco del secondo Comune della Versilia, oltre che del territorio su cui insiste proprio l’ospedale. Quando non servo, con umiltà mi faccio da parte. Auguro a Murzi di fare bene: del resto quando mi ha cercato io sono sempre stato presente".

Francesca Navari