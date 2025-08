Pisa, caos voli al Galilei: passeggeri bloccati a terra per ore tra fulmini, trombe d’aria e ritardi a catena

Pisa, 2 agosto 2025 – Ritardi a cascata nella giornata di oggi, 2 agosto, all’aeroporto Galilei di Pisa. Nella prima parte della mattinata hanno cominciato ad accumulare ritardi i voli diretti verso nord in seguito a una forte perturbazione nel nord Europa. Tanto che i passeggeri che si erano imbarcati sul volo diretto a Copenhagen sono stati costretti a scendere dal velivolo per lo stop a causa del maltempo oltre i confini nazionali.

Intorno alle una poi sono stati bloccati anche i voli diretti in Italia, come quello a Cagliari, e nel sud della penisola a causa della forte perturbazione che si è abbattuta sulla costa toscana con tanto di trombe d’aria e tempeste di fulmini.

“I temporali di questa mattina - fa sapere Toscana Aeroporti – ci hanno costretto a fermare le operazioni per motivi di sicurezza. In queste condizioni infatti i lavoratori addetti ai servizi di terra non possono operare”.

Da qui la congestione del Galilei con centinaia di passeggeri bloccati a terra nell’area ritiro bagagli a causa di voli che non sono né decollati, né atterrati. Inoltre gli aerei in arrivo non possono ripartire in attesa dello sbarco dei bagagli.

Il piazzale del aeroporto è completamente pieno dalla mattinata e alle 15 i ritardi continuano ad accumularsi.

Tensione e nervosismo tra i passeggeri in attesa di partire. “E’ una vera e propria odissea, il mio volo doveva partire tre ore fa” racconta una turista che ha contattato la redazione – “Le opzioni che ci danno sono il rimborso del biglietto o il cambio. Ma il cambio non lo possiamo fare in quanto la biglietteria di Ryanair è chiusa”.

