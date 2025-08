Toscana meteo, allerta gialla: un sabato di temporali forti? Le zone interessate

Firenze, 1 agosto 2025 – Scatta un’allerta gialla in Toscana. Interessata la parte nord della regione, con la provincia di Massa Carrara in primis, oltre alla Versilia e alla costa livornese. Le previsioni meteo hanno portato la sala operativa regionale ad emettere l’avviso. Criticità moderata, ma attenzione ai possibili temporali forti, ai colpi di vento e alla grandine. Tutto a causa di una mini perturbazione che porta aria fresca ma anche appunto temporali. Con un’instabilità che potrebbe proseguire anche nella giornata di domenica.

Previsioni meteo Toscana

Orario dell’allerta e zone

L’allerta gialla in Toscana andrà dalle 6 alle 18 di sabato 2 agosto. Ecco tutti i comuni interessati.

Aulla (MS), Bagnone (MS), Casola in Lunigiana (MS). Comano (MS) Filattiera (MS) Fivizzano (MS) Fosdinovo (MS) Licciana Nardi (MS) Mulazzo (MS) Podenzana (MS) Pontremoli (MS) Tresana (MS) Villafranca in Lunigiana (MS) Zeri (MS) Camaiore (LU) Carrara (MS) Forte dei Marmi (LU) Massa (MS) Montignoso (MS) Pietrasanta (LU) San Giuliano Terme (PI) Vecchiano (PI) Viareggio (LU) Gorgona (LI) Livorno (LI) Pisa (PI) Rosignano Marittimo (LI) Altopascio (LU) Bientina (PI) Buti (PI) Calci (PI) Calcinaia (PI) Capannoli (PI) Capannori (LU) Capraia e Limite (FI) Casciana Terme Lari (PI) Cascina (PI) Castelfranco di Sotto (PI) Cerreto Guidi (FI) Chiesina Uzzanese (PT) Collesalvetti (LI) Crespina Lorenzana (PI) Empoli (FI) Fauglia (PI) Fucecchio (FI) Lamporecchio (PT) Larciano (PT) Monsummano Terme (PT) Montecarlo (LU) Montelupo Fiorentino (FI) Montopoli in Val dArno (PI) Pieve a Nievole (PT) Ponsacco (PI) Ponte Buggianese (PT) Pontedera (PI) Porcari (LU) San Miniato (PI) Santa Croce sullArno (PI) Santa Maria a Monte (PI) Vicopisano (PI) Vinci (FI) Abetone Cutigliano (PT) Bagni di Lucca (LU) Barga (LU) Buggiano (PT) Camporgiano (LU) Careggine (LU) Castelnuovo di Garfagnana (LU) Castiglione di Garfagnana (LU) Coreglia Antelminelli (LU) Fabbriche di Vergemoli (LU) Fosciandora (LU) Gallicano (LU) Marliana (PT) Massa e Cozzile (PT) Minucciano (LU) Molazzana (LU) Montecatini-Terme (PT) Pescia (PT) Piazza al Serchio (LU) Pieve Fosciana (LU) San Marcello Piteglio (PT) San Romano in Garfagnana (LU) Seravezza (LU) Sillano Giuncugnano (LU) Stazzema (LU) Uzzano (PT) Vagli Sotto (LU) Villa Basilica (LU) Villa Collemandina (LU) Lucca (LU) Massarosa (LU) Pescaglia (LU).

Quando pioverà

Ecco le previsioni del Lamma per la giornata di sabato. “Peggioramento con cielo nuvoloso o molto nuvoloso associato a precipitazioni sparse prevalentemente temporalesche inizialmente sulle zone nord occidentali in estensione al resto delle zone centro meridionali; variabile in Maremma con precipitazioni a carattere isolato e occasionale”. Pioggia dunque in particolare nel pomeriggio, quando potrebbero presentarsi i temporali più forti.

Previsioni per domenica 3 agosto

Anche per domenica il Lamma Toscana parla di una giornata con qualche pioggia. Al momento però non sono diramate allerte specifiche. “Giornata instabile – spiegano i meteorologi – con condizioni molto variabili: nottetempo e al primo mattino possibilità di temporali anche forti sulle zone settentrionali; miglioramento nel corso della mattinata e del pomeriggio con ampie schiarite sulle zone settentrionali e residui rovesci su quelle meridionali”.