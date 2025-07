Temporali e nubifragi, Toscana verso la burrasca: quando inizia il peggioramento meteo

Firenze, 26 luglio 2025 – Piogge, temporali e brevi ma intense grandinate: è il quadro del maltempo che oggi, 26 luglio, incornicia la Toscana e gran parte della nostra Penisola. Ma la faccia peggiore del cattivo tempo deve essere ancora svelata, sarà infatti lunedì 28 luglio che arriverà una vera e propria burrasca sull'Italia, Toscana compresa, con venti forti e precipitazioni abbondanti.

Il meteorologo Mattia Gussoni conferma che vivremo una parte finale di luglio nel segno dell'estrema dinamicità a causa di un'anomalia nel campo della pressione, una sorta di ferita atmosferica che dal Nord Europa si estende fin sul bacino del Mediterraneo. Possiamo immaginarla come una specie di canale d'aria al cui interno fluiscono perturbazioni e fronti temporaleschi pronti ad innescare ondate di maltempo.

Forti temporali e rischio grandine in Toscana: ecco da quando è attesa la fase di forte maltempo

Prima sfuriata temporalesca già da oggi, domani invece, domenica 27 luglio, le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento, avremo infatti maggiori spazi soleggiati da Nord a Sud con le ultime piogge solamente sull'arco alpino.

Da segnalare, tuttavia, un deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali con raffiche burrascose di Maestrale ad oltre 60 chilometri orari in particolare sulla Sardegna e su tutto il medio e basso Tirreno.

Attesi in buona parte del Veneto forti temporali e raffiche di vento. Possibili anche locali grandinate

La pausa dal maltempo sarà alquanto effimera, già da lunedì 28 luglio arriverà l’ondata di brutto tempo. A causa della rapidità con cui avverrà l'irruzione e della tanta energia in gioco, nonché dei forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse, si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di celle temporalesche in grado provocare forti colpi di vento e locali nubifragi.

Non solo piogge, la burrasca farà crollare le temperature su buona parte dell'Italia, con i valori che si porteranno addirittura fin sotto la media del periodo su buona parte delle regioni.

Previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Domenica 27 luglio: Poco nuvoloso con possibilità di isolati rovesci e temporali pomeridiani nell'interno. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi o mossi. Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento. Lunedì 28: molto nuvoloso con precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Venti: deboli variabili sulle zone interne, moderati settentrionali lungo la costa. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: minime in lieve aumento, massime in calo. Martedì 29: parzialmente nuvoloso in mattinata con residue precipitazioni sulle zone orientali; successivamente attenuazione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli-moderati settentrionali. Mari: mossi al largo, poco mossi sottocosta. Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in aumento.