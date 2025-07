Allerta meteo in Liguria, rischio di forti temporali sul Levante e sul Centro

La Spezia, 20 luglio 2025 – Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali sul Centro-Levante ligure dalle 6 alle 15 di lunedì 21 luglio.

Allerta gialla in Liguria per lunedì 21 luglio sui settori centrali e del Levante

Dopo il forte temporale che ha interessato Savona questa mattina – con 63.4 millimetri di pioggia caduti in un'ora sopra la città della torretta – oggi permangono condizioni instabili con una bassa probabilità di temporali forti, ma meno strutturati di quanto successo qualche ora fa.

Lunedì invece gli ‘ingredienti’ temporaleschi concomitanti al passaggio di una saccatura sono più marcati e, seppure apparentemente destinati a interessare prevalentemente i settori alpini, non si può escludere che qualche temporale molto forte possa innescarsi anche in Liguria. L’allerta gialla riguarda anche la provincia della Spezia.

Da segnalare anche che per martedì 22 Arpal segnala mare localmente molto mosso per onda da sudovest al mattino, in temporaneo calo nelle ore centrali; in serata nuovo aumento del moto ondoso fino a molto mosso per onda di libeccio.

Il nubifragio di Savona

Un violento nubifragio si è abbattuto stamani a Savona nel capoluogo e nei comuni della provincia provocando allagamenti e danni in diverse zone, a Savona le squadre dei vigili del fuoco hanno operato per stillicidi, il recupero di un'autovettura bloccata dall'acqua, una fuga di gas, un ascensore bloccato e trenta garage allagati con circa un metro d'acqua d'altezza. A Savona in via San Bartolomeo del Bosco i vigili del fuoco hanno rimosso un albero caduto sui cavi elettrici, in via Nizza è stato necessario intervenire per danni dovuti al maltempo con il livello dell'acqua fino a 2 metri. A Magliolo sono intervenuti per un incidente stradale provocato dall'ondata di maltempo. A Noli per un ascensore bloccato con persona all'interno.