Maltempo in Toscana, temporali e vento forte sulla Versilia. Nubifragio a Livorno. Gli aggiornamenti
28 ago 2025
TOMMASO CARMIGNANI
Meteo
Maltempo in Toscana, temporali e vento forte sulla Versilia. Nubifragio a Livorno. Gli aggiornamenti

Il fronte temporalesco che si era formato sulle Baleari nel pomeriggio ha raggiunto la Toscana, dove è in vigore l’allerta arancione. Forti temporali sulla Versilia e sulle zone interne del pisano

Fulmini, vento e pioggia sulla zona nord della Toscana

Fulmini, vento e pioggia sulla zona nord della Toscana

Firenze, 28 agosto 2025 – Il maltempo era previsto nel tardo pomeriggio e così è stato. Nel giorno dell’allerta arancione, nuovi temporali hanno colpito la Toscana. Pioggia e vento fortissimo sulla Versilia, dove a partire dalle 21 di stasera, giovedì 28 agosto, i fulmini hanno cominciato a illuminare il cielo davanti a Viareggio e Lido di Camaiore. L’invito è a prestare la massima attenzione: molti Comuni della costa e delle zone interne hanno emesso ordinanze di chiusura dei parchi e delle attività all’aperto. Anche a Firenze, la sindaca Sara Funaro ha preso numerosi provvedimenti.

22:44
Alberi caduti a Viareggio, chiude lo svincolo Cotone

A Viareggio chiuso lo svincolo Cotone della superstrada a causa della caduta di alcuni alberi. Personale Anas sul posto

22:39
Nave rompe gli ormeggi nel porto di Livorno

All'interno del porto di Livorno, segnalata una nave alla deriva dopo aver rotto gli ormeggi a causa del maltempo (Foto Livornogramm)

La nave che ha rotto gli ormeggi (Foto Livornogramm)
La nave che ha rotto gli ormeggi (Foto Livornogramm)
22:35
Nella notte temporali su Siena e Arezzo

"Il fronte temporalesco è transitato rapidamente sulle zone interne più settentrionali della regione con precipitazioni intense e forti raffiche di vento a 100km/h. Nelle prossime 2-3 ore previsti temporali tra le province di Arezzo, Siena, parte di quella di Pisa, Firenze e le zone più a nord del grossetano. Fenomeni più sparsi e meno intensi sul nord ovest". Lo scrive sui social il Governatore Eugenio Giani.

Maltempo in Toscana (Foto Eugenio Giani)
Maltempo in Toscana (Foto Eugenio Giani)
21:22
Alberi caduti a causa del vento

In numerose zone del pisano si segnalano alberi caduti a causa del vento. Le autorità invitano alla prudenza chiunque si trovi in strada. Segnalati problemi a causa della caduta di piante anche a Cutigliano e in alcune aree della montagna pistoiese.

21:17
Tromba d'aria in Versilia. La situazione dopo il passaggio del primo fronte

Una tromba d'aria ha colpito il litorale della Versilia. A Tonfano si lamentano danni agli stabilimenti balneari, alle cabine e alle tende, strappate dal vento, alle attrezzature. I balneari stanno verificando gli effetti del maltempo. Interventi della protezione civile a Massa per allagamenti. Il fronte temporalesco intenso dalla Corsica e dal Mar Ligure si è portato sulla costa della Toscana, distendendosi dalla provincia di Massa Carrara al Livornese con forti precipitazioni e raffiche di vento.

Oltre 67 mm di pioggia in un'ora a Stazzema (Lucca), 51 mm in un'ora a Carrara. I temporali raggiungono stasera anche le zone interne della Toscana, nelle provincia di Prato, Pistoia, Firenze, Arezzo e Siena. Temporali nella zona di Firenze e provincia, con tuoni e fulmini, sono in corso.

Maltempo in Toscana, temporali e vento forte sulla Versilia. Nubifragio a Livorno. Gli aggiornamenti
21:00
Chiuso un sottopasso a Lido di Camaiore

Chiuso il sottopasso delle Bocchette a Lido di Camaiore all’uscita dell’autostrada, a Viareggio allagamenti in alcune strade. Si segnalano interventi dei vigili del fuoco.

Vento forte e pioggia in Versilia
Vento forte e pioggia in Versilia
20:45
In Versilia segnalati danni agli stabilimenti balneari

Danni agli stabilimenti balneari in Versilia, dove il vento ha sradicato ombrelloni e lettini e danneggiato alcune cabine. Una stima più precisa sarà possibile soltanto nella mattinata di domani, venerdì 29 agosto.

20:43
Temporale su Firenze, pioggia e fulmini

Il fronte temporalesco ha raggiunto anche la città di Firenze, dove il vento soffia forte e si vedono molti fulmini all'orizzonte.

Maltempo in Toscana, temporali e vento forte sulla Versilia. Nubifragio a Livorno. Gli aggiornamenti
20:22
I dati sul vento da 'Meteo Nord Ovest Toscana'

Alcuni dati sul vento registrati da Meteo Nord Ovest Toscana

107 km/h a Montignoso (MS);
100 km/h a Marina di Massa (MS);
95 km/h a Viareggio (LU);
92 km/h a Marina di Carrara (MS);
84 km/h a Forte dei Marmi (LU).

 

20:11
Interventi in corso a Massa

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parla di interventi in corso a Massa, dove le precipitazioni sono state particolarmente intense.

Allagamenti e interventi a Massa (Foto da Telegram)
Allagamenti e interventi a Massa (Foto da Telegram)
20:04
Violenta grandinata a Montecatini: rallentamenti in autostrada

Violento nubifragio con grandinata a Montecatini. Sull'A11 si viaggia a velocità molto ridotta, con disagi per il traffico e la circolazione.

Maltempo in Toscana, temporali e vento forte sulla Versilia. Nubifragio a Livorno. Gli aggiornamenti
20:00
I dati sulla pioggia: quasi 60mm in un'ora a Stazzema

Alcuni dati sulla pioggia caduta nell'ultima ora. I cumulati più importanti tra l'alta Versilia e la provincia di Massa Carrara: a Campagrina (Stazzema) sono caduti quasi 60mm nell'ultima ora, mentre a Torano si è arrivati a 48. Nel livornese, caduti 30mm a Livorno e 24 a Stagno. A Minucciano, in provincia di Lucca, 33mm nell'ultima ora, mentre a Pian della Fioba (Massa) si è arrivati a 42,8mm

19:54
Lamma: "Esteso fronte temporalesco in azione"

Il Lamma parla di "esteso fronte temporalesco lungo tutta la costa Toscana e zone di nord ovest in genere, associato a numerose fulminazioni soprattutto sulla costa centro-settentrionale. Intense piogge con cumulati localmente superiori a 40 mm in 1 ora e 20 mm in 15 minuti. Il sistema sembra piuttosto dinamico ed è atteso spostarsi piuttosto rapidamente nell'entroterra. Possibili forti colpi di vento"

Fulmini e vento a Livorno (Foto da Facebook)
Fulmini e vento a Livorno (Foto da Facebook)
19:40
Nubifragio in corso a Livorno

Un forte nubifragio in corso a Livorno, con raffiche di vento e pioggia (Video da Telegram)

Maltempo in Toscana, temporali e vento forte sulla Versilia. Nubifragio a Livorno. Gli aggiornamenti
19:30
Raffiche a 140 km/h sull'Arcipelago

Forti raffiche di vento, superiori ai 100 km/h, sull'Arcipelago. Lo scirocco sta sferzando anche la Costa degli Etruschi, ma è soprattutto in Versilia che si stanno registrando le raffiche più importanti. Piove intensamente anche a Pisa e a Livorno

19:29
Eugenio Giani: "Invitiamo a prestare massima attenzione"

"L'esteso sistema temporalesco attivo attualmente tra mar Ligure, Corsica e Arcipelago toscano è atteso raggiungere la costa centro settentrionale della nostra regione dove saranno possibili precipitazioni a prevalente carattere temporalesco nella prossima ora. Successivamente nel corso della notte le precipitazioni, prevalentemente temporalesche sono attese estendersi anche alle zone interne. Prestiamo attenzione". Così scriveva intorno alle 21 su Telegram il Governatore Eugenio Giani

