Firenze, chiusi parchi, piste ciclabili sull’Arno e una fermata della tramvia: è allerta arancione

Firenze, 28 agosto 2025 – Attenzione all’allerta arancione: anche Firenze e praticamente tutta la provincia sono interessate dall’avviso lanciato dalla regione per temporali e rischio idrogeologico. Possibili colpi di vento forti ma anche pioggia particolarmente intensa. Il Comune corre ai ripari, chiudendo alcuni punti della città per sicurezza.

Ecco l’avviso dell’amministrazione: “A causa dell’allerta meteo arancione prevista dalle 18 di giovedì 28 agosto è stata firmata un’ordinanza che dispone, da quell’ora fino 7 di venerdì 29 agosto, la chiusura di parchi e giardini ad accesso regolamentato, nonché delle ciclopiste fluviali in riva d’Arno”. Viene raccomandato ai cittadini “di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili".

L'allerta arancione in praticamente tutta la provincia di Firenze, capoluogo compreso

Ai "gestori delle attività economiche concessionari di aree presenti all’interno di giardini, parchi ed aree verdi pubbliche liberamente accessibili" si ordina di "garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza". L'ordinanza vieta, inoltre, in giardini, parchi pubblici ed aree verdi, "lo svolgimento di attività mercatali e di attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili". Vietata anche “qualunque attività all’aperto” nei giardini e parchi pubblici, aree verdi e ciclopiste in riva d’Arno. Prevista infine la sospensione, sempre dalle 18 alle 7, della fermata “Cascine” della linea tramviaria T1.