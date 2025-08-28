Incidente sull’AutoPalio, macchina finisce fuori strada

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 28 agosto 2025 – Fuori strada lungo l’Autopalio, per fortuna senza nessuna conseguenza per una giovane coppia che si stava recando in vacanza. E’ successo intorno alle 12 di giovedì 28 agosto. La coppia stava dirigendosi in direzione Siena quando appena passato il ponte Docciola, poco prima della galleria San Casciano, l’auto è uscita fuori dalla carreggiata entrando tra gli arbusti.

Solo tanto spavento per la giovane coppia, usciti indenni. Chi si è trovato a passare e ha visto quanto accaduto, ha lanciato l’allarme al 112. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Misericordia di San Casciano Val di Pesa, intervento poi annullato, e una squadra dei vigili del fuoco di Firenze Ovest, poiché quella del distaccamento di San Casciano Val di Pesa era su un altro servizio. Anche il personale Anas è stato impegnato per consentire la rimozione dell’auto. Nessuna criticità per il traffico che ha continuato a scorrere per un breve tratto su un’unica corsia di marcia.