Firenze, 28 agosto 2025 – Gli echi delle polemiche roventi a Firenze sul “cubo nero” che deturpa l’iconico skyline della città arrivano anche nel Regno Unito. E il Times di Londra dedica un lungo articolo alla vicenda del nuovo palazzo realizzato al posto del Teatro Comunale. Con quel cubo nero sulla sommità della costruzione che secondo la grande maggioranza deturpa in maniera totale il panorama tra i tetti dei palazzi di epoca rinascimentale. “Una vicenda che potrebbe portare Firenze alla sua perdita dello status di città nel Patrimonio Mondiale Unesco conquistato nel 1982”, dice il Times nell’articolo. Che cità anche il sondaggio de La Nazione.

Caricamento&amp;amp;hellip;

"Un cubo nero che si staglia sui tetti nella cità famosa per la cupola del Brunelleschi", dice il Times nell'articolo. Sentendo diverse voci tra cui quella di Eike Schmidt, che fu direttore degli Uffizi e che è il candidato sconfitto alle ultime elezioni comunali fiorentine contro l'attuale sindaca Sara Funaro. Schmidt ricorda come l'Unesco ora potrebbe "mettere pressione su Firenze per cambiare in qualche modo quella costruzione e abbassarla o cambiarla. "Adesso è chiaro cheil progetto è stato cambiato - ha concluso Schmidt - Qualcuno avrà dato il permesso per costruire un edificio più alto dei parametri consueti e più alto del teatro che ha rimpiazzato. Di chi è la responsabilità?".

"Il panorama di Firenze offuscato da un edificio di lusso ribattezzato il cubo nero”, questo il titolo dell’articolo del Times.

E l’articolo cita anche il sondaggio de La Nazione: il nostro quesito online è ancora attivo e chiede ai lettori di dare un’opinione sul cubo nero. Attualmente il 72.8% di coloro che hanno risposto cliccando sul sondaggio chiedono di demolire il cubo, mentre al 14.3% quella nuova costruzione non piace. L’8,5% la terrebbe ma cambierebbe i colori per rendere il tutto meno impattante. A un 4.2% invece l’edificio piace così com’è.