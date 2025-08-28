Beccati dopo un furto in farmacia, poi scoperti con un “magazzino” di cosmetici per oltre 10mila euro: denunciata una coppia

Firenze, 28 agosto 2025 – Un normale controllo della polizia municipale si è trasformato in un’operazione più ampia che ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito di merce rubata. Tutto è iniziato il 26 agosto quando una pattuglia del reparto antidegrado, allertata da alcune segnalazioni, ha sorpreso in flagrante due cittadini sudamericani mentre stavano uscendo da una farmacia con cosmetici appena rubati, per un valore di circa 200 euro.

Gli agenti hanno immediatamente fermato la coppia, un uomo di 63 anni e una donna di 52, che hanno ammesso sul momento il furto. Da lì sono scattati ulteriori accertamenti. Nonostante i due avessero tentato di depistare la polizia fornendo un indirizzo falso, la perquisizione della loro vera abitazione ha rivelato un quadro ben più grave: all’interno dell’appartamento era infatti custodita merce varia per oltre 10mila euro, in gran parte cosmetici e prodotti di profumeria.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine. Inoltre, considerata l’assenza di attività lavorativa e la quantità di prodotti accumulati, gli agenti hanno ritenuto plausibile che non fossero destinati a un uso personale. La coppia è stata quindi denunciata per furto in concorso e per ricettazione.

La merce è stata sequestrata, mentre le eventuali responsabilità dei due denunciati saranno accertate nelle sedi competenti.