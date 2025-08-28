Spaccata la targa della strage di piazza Dalmazia

FIRENZELa targa in memoria di Samb Modou e Diop Mor, uccisi il 13 dicembre del 2011 nella strage “razzista e fascista“ di piazza Dalmazia "è stata distrutta. Un gesto vile e ignobile che ferisce non solo i loro familiari e gli amici, ma l’intera città". E’ quanto scrive la sindaca di Firenze, Sara Funaro, postando la targa in marmo collocata proprio in piazza Dalmazia fatta a pezzi. La scoperta, su cui sono state affidate indagini alla polizia municipale, è stata fatta ieri. Saranno fatte verifiche con le telecamere. "Samb e Diop - prosegue Funaro - non saranno mai dimenticati. La loro memoria è parte viva di Firenze e continuerà a ricordarci ogni giorno quanto l’odio e il razzismo siano una ferita per la convivenza. Sono in corso le indagini e auspichiamo che i responsabili vengano presto individuati". La targa, assicura la sindaca, "verrà ripristinata, perché Firenze non si piega all’intolleranza: continueremo a scegliere il rispetto, la dignità e l’umanità". Anche la Cgil esprime "ferma condanna per l’ignobile atto vandalico". Si tratta "di un gesto vile e inaccettabile che offende non solo il ricordo delle vittime di un brutale attentato razzista, ma anche l’intera comunità cittadina che da anni si impegna per la convivenza, il rispetto e la solidarietà". Il sindacato, quindi, ribadisce la necessità "di tenere alta l’attenzione contro ogni forma di razzismo, xenofobia e violenza, difendendo i valori di democrazia, uguaglianza e inclusione che sono alla base della nostra società". Ed "è importante individuare al più presto i responsabili di questo gesto gravissimo". A uccidere i due senegalesi fu l’estremista di destra Gianluca Casseri, che, dopo una fuga in città, con la stessa pistola si tolse la vita nel parcheggio sotto il mercato di San Lorenzo.
CronacaSpaccata la targa della strage di piazza Dalmazia