Mugello, libri sotto le stelle. Finale del viaggio letterario

’La verità è un fuoco’. E questo fuoco Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino lo condividerà domani sera a Borgo San Lorenzo con la presentazione del suo libro, edito da Garzanti. L’iniziativa fa parte della rassegna, ’Libri sotto le stelle’, un viaggio culturale e letterario attraverso vari comuni del Mugello, promosso dall’associazione Catalyst e col sostegno dell’Unione Montana dei Comuni, un progetto che ha portato scrittori e testimoni a parlare dei propri libri in piazze, parchi e giardini. Occasioni speciali di confronto con gli autori che il pubblico ha accolto con favore e partecipazione. Apprezzando anche il ruolo di conduttrice e animatrice dell’attrice Daniela Morozzi (nella foto). Così domani, alle 21, nel Municipio di Borgo San Lorenzo, insieme a Morozzi, la direttrice de La Nazione affronterà per una volta non la cronaca italiana e internazionale, ma una vicenda personalissima, una scoperta inattesa, quando a 13 anni trovò in un baule di casa un vecchio album fotografico che le fece scoprire il passato da sacerdote del padre. Nelle pagine del libro Pini si racconta, e racconta gli interrogativi, le emozioni, le sofferenze, la ricerca. Per capire non solo le ragioni forte di una scelta di amore, fatto anche di cose non dette, ma anche per comprenderne i risvolti e le conseguenze.

La rassegna ’Libri sotto le stelle’ è alle battute finali: l’ultimo appuntamento sarà con Alessandro Benvenuti sabato 30 in piazza Buonamici a Dicomano dove presenterà il testo ’Il teatro della sorpresa. Scrittura e comicità per la scena’, con gli editori Francesco Maria Mugnai e Silvia Tozzi.

Paolo Guidotti