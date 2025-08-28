Dimora gioiello agli eredi di Picasso: venduta per 7 milioni

Oltre sette milioni di euro per una residenza storica nel cuore dell’Oltrarno, a Firenze. È la cifra record sborsata da alcuni discendenti di Pablo Picasso per acquistare un appartamento di circa 600 metri quadrati in via San Niccolò, in cui spicca il secondo giardino privato più grande della città, dietro il celebre Giardino della Gherardesca, oggi parte del Four Seasons Hotel.

A dare notizia della vendita è Dreamer Real Estate, che sottolinea il valore storico e artistico dell’immobile. La proprietà, in passato convento di suore tedesche, è stata trasformata negli anni in un’abitazione di grande fascino, dove la memoria architettonica e religiosa si intreccia con interventi di restauro e arredi di pregio.

Gli ambienti custodiscono affreschi del Novecento, una biblioteca ricavata nell’antica cappella medievale e pezzi unici di design, tra cui mobili provenienti dall’ufficio di Maurizio Gucci. Il complesso si sviluppa su due livelli collegati da un ascensore privato e comprende sei camere da letto e altrettanti bagni. La residenza conserva intatti preziosi elementi architettonici, tra cui ampie finestre, lunghi corridoi e passaggi storici che narrano secoli di storia e cultura. Al primo piano l’appartamento principale di 300 metri quadrati, accessibile da un ingresso che conduce a una zona giorno.

Il soggiorno, un tempo terrazza aperta, mantiene una fontana antica e un camino, aggiunto durante la recente ristrutturazione, a testimonianza di un equilibrio tra tradizione e modernità. La seconda sala ospita affreschi del XX secolo e pavimenti originali, elementi che conferiscono un carattere artistico unico agli ambienti. Le porte finestre del salone principale si affacciano su una terrazza privata con vista sul giardino e sul pergolato di glicine. Un gioiello nel cuore di Firenze.