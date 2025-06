Firenze, Beppe Severgnini e Francesco Piccolo a ‘La città dei lettori’

Firenze, 4 giugno 2025 – Saranno Francesco Piccolo - in veste di attore col monologo tratto dal saggio “Son qui: m’ammazzi” (Einaudi), su come i capisaldi della letteratura hanno contribuito a consolidare il mito della mascolinità - e Beppe Severgnini - in scena accompagnato dalla musica del D&B White Socks Quintet per presentare l’ultimo libro “Socrate, Agata e il futuro” (Rizzoli), riflessione sul tempo che passa e gli anni complicati che stiamo attraversando - i protagonisti della seconda giornata de La città dei lettori, il festival di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon APS che ogni anno catalizza a Villa Bardini, Firenze (Costa San Giorgio 2), autori, editori, traduttori, divulgatori e curatori di primo piano, con la direzione di Gabriele Ametrano. Si parte alle 18.30 sul Belvedere con Piccolo e la sua inedita rilettura di tredici capolavori che, con i loro protagonisti, sono entrati nelle nostre vite e hanno segnato in maniera indelebile il nostro immaginario, contribuendo a legittimare una certa idea di maschio arrogante, violente, egoista e famelico: dallo Zeno Cosini di Italo Svevo all’Innominato di Alessandro Manzoni fino al Principe di Salina di Tomasi di Lampedusa.

Alle 21 in Terrazza spazio a Severgnini con un’opera che invita a “indossare con eleganza la propria età”. La vita umana, insegna l’induismo, si divide in quattro momenti: il primo serve per imparare; il secondo per realizzare sé stessi; il terzo per trasmettere la conoscenza; l’ultimo per prepararsi al congedo. Molti però, nonostante l’età, continuano a sgomitare, spingere, accumulare. Ma serve accettare che c’è un tempo per ogni cosa, e la generazione dei figli ha bisogno di spazio (ingresso gratuito con registrazione obbligatoria a www.lacittadeilettori.it con biglietto omaggio alla mostra “Caravaggio e il Novecento”).

Alle 19.30 sul Belvedere il talk “The show must go on”, dedicato alla storia dei Queen attraverso le loro canzoni insieme all’autore di “Queen Opera Omnia” (Giunti Editore) Roberto De Ponti, con il supporto di Claudio Tassone. Un appuntamento dedicato agli amanti della mitica band di Freddy Mercury e non solo. Un percorso attraverso ogni singolo brano, dai primi germi di idea alla messa in nastro, dal racconto del lavoro in studio agli eventuali sviluppi sulla scena.

Mentre alle 17.30 in Terrazza si parla di sport con i ricercatori Alessandro Martini e Maurizio Francesconi che presenteranno “Storie di tennis” (Einaudi): dai campioni di ogni tempo alla moda in campo fino al tennis nell’arte, nell’architettura, nella letteratura, nel cinema e perfino nella musica, in dialogo con lo scrittore Marco Malvaldi. Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria a www.lacittadeilettori.it.