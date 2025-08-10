Salva turista in mezzo al mare. Bagnino "eroe" al bagno Amore. Dalla spiaggia scoppia l’applauso

Viareggio, 10 agosto 2025 – Quando è stato assunto per la prima volta come bagnino per la stagione estiva ha toccato il cielo con un dito tanta era l’emozione e la voglia di mettersi alla prova. Immaginarsi le sensazione che ha provato venerdì mattina dopo il suo primo salvataggio da quando indossa la canottiera rossa.

Una giornata che nel suo piccolo può essere definita "storica" per Simone Ratti, classe 2005, bagnino di Viareggio in servizio al bagno "Amore" di Lido di Camaiore, il quale non ci ha pensato due volte a prendere il pattino quando ha visto un turista annaspare in acqua.

L’uomo, un giovane turista residente nella provincia di Firenze in vacanza a Lido, si era da poco allontanato verso il largo quando ha cominciato ad avvertire delle difficoltà nel tornare a riva.

Appena si è reso conto della situazione, Simone ha preso quindi il pattino e lo ha raggiunto nel giro di pochissimo tempo, riportandolo indietro, scongiurando ben più drammatiche conseguenze vista l’estrema difficoltà in cui l’ uomo si era venuto a trovare. Nel frattempo è arrivata l’ambulanza, con i soccorritori che hanno deciso poi di portare il turista all’ospedale "Versilia" per accertamenti. Per Simone il meritato applauso di tutti i presenti, a partire dai gestori del bagno.

"Simone è giovane ma ha alle spalle già una buona esperienza - scrivono dal Bagno - Una scuola che da sempre è tradizionalmente il fiore all’occhiello della balneazione versiliese e che garantisce sicurezza e tranquillità ai turisti che affollano le spiagge della Versilia".