Frecce Tricolori La Spezia 2025, gli orari e il programma del grande spettacolo

La Spezia, 9 agosto 2025 - Un grande show: le Frecce Tricolori tornano a Spezia per uno spettacolo che sarà certamente ricordato. E che vedrà tantissima gente in riva al mare con il naso all'insu per seguire le evoluzioni. Un appuntamento per celebrare il centesimo anniversario del Palio del Golfo. Tanti gli appuntamenti nell'ambito di questo prestigioso traguardo per il Palio. Adesso arriva il clou, con il cielo sopra lo specchio di mare spezzino che sarà il palcoscenico naturale per le Frecce Tricolori.