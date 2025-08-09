Toghe e politica, alta tensione

Toghe e politica, alta tensione
CronacaFrecce Tricolori La Spezia 2025, gli orari e il programma del grande spettacolo
9 ago 2025
REDAZIONE LA SPEZIA
Frecce Tricolori La Spezia 2025, gli orari e il programma del grande spettacolo

La pattuglia acrobatica nazionale, che festeggia i 65 anni dalla fondazione, volteggerà nei cieli del golfo per uno show da ricordare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Si prevede una grande affluenza di pubblico sul lungomare, da dove

Dopo i precedenti del 1997 e del 2008, tornano a Spezia le Frecce Tricolori

La Spezia, 9 agosto 2025 - Un grande show: le Frecce Tricolori tornano a Spezia per uno spettacolo che sarà certamente ricordato. E che vedrà tantissima gente in riva al mare con il naso all'insu per seguire le evoluzioni. Un appuntamento per celebrare il centesimo anniversario del Palio del Golfo. Tanti gli appuntamenti nell'ambito di questo prestigioso traguardo per il Palio. Adesso arriva il clou, con il cielo sopra lo specchio di mare spezzino che sarà il palcoscenico naturale per le Frecce Tricolori. 

