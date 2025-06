Firenze, al via 'La città dei lettori'

Firenze, 3 giugno 2025 – Un talk sulla visibilità delle donne nella cultura, nella storia e nella società con ospite speciale Gaia Nanni apre l’ottava edizione de La città dei lettori a Villa Bardini. Tra i protagonisti della prima giornata di festival il giornalista egiziano-canadese Omar El Akkad con un intervento sulle promesse disattese dall’Occidente a partire dal nuovo libro per Feltrinelli. In programma anche la consegna del premio del festival e del nuovo numero della rivista “La città dei lettori". Una tavola rotonda per parlare della visibilità delle donne nella storia, nella cultura e nella società, con la partecipazione speciale Gaia Nanni.

Si aprirà così l’ottava edizione de La città dei lettori, il festival di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon Aps che ogni anno catalizza a Villa Bardini, Firenze (Costa San Giorgio 2), autori, editori, traduttori, divulgatori e curatori di primo piano, con la direzione di Gabriele Ametrano. Mercoledì 4 giugno appuntamento alle 19.30 sulla Terrazza con il talk che, insieme all’attrice da sempre vicina alle battaglie per i diritti, vedrà protagoniste Cristina Manetti, ideatrice della rassegna Toscana delle Donne e autrice di “A Penelope che prende la valigia” (Giunti), romanzo epistolare dedicato a tutte le ragazze in viaggio verso una meta paritaria e degna di rispetto, libera dai vincoli della società patriarcale; Jessica Chia, giornalista e coautrice di “La staffetta senza nome” (Solferino Editore), storia della staffetta partigiana Sandra Ghidelli, una delle tante eroine della Resistenza messe dalla Storia in secondo piano rispetto ai colleghi uomini; e Martina Donati, vicepresidente della Ong Busajo, operante in Etiopia, ed esperta in editoria. Nel segno di inclusione e accessibilità l’incontro sarà fruibile in LIS - Lingua dei segni italiana (ingresso gratuito con registrazione obbligatoria a www.lacittadeilettori.it con biglietto omaggio alla mostra “Caravaggio e il Novecento”).

Tra gli ospiti speciali della giornata il giornalista Omar El Akkad - nato al Cairo, in Egitto, e cresciuto a Doha, in Qatar, prima di trasferirsi in Canada e poi negli Stati Uniti, nel tempo si è occupato di terrorismo internazionale ed è stato inviato in prima linea in Afghanistan, ha curato reportage sui processi nel carcere militare di Guantánamo, sulla rivoluzione della Primavera araba in Egitto e sul movimento Black Lives Matter a Ferguson, Missouri - che alle 18.30 in Terrazza dialogherà con l’autore Matteo Nucci su “Un giorno tutti diranno di essere stati contro” (Gramma Feltrinelli), cruda riflessione sulle promesse disattese e le molte contraddizioni di cui l’Occidente si è macchiato dall’inizio dei bombardamenti sulla Striscia di Gaza.

Le attività del festival partiranno alle 16.30 nello spazio del Belvedere con la proclamazione del Premio La città dei lettori, il riconoscimento sostenuto da Unicoop Firenze, giunto alla 3/a edizione, assegnato dagli oltre 750 iscritti ai circoli lettura dei soci Unicoop Firenze all’autore o autrice più amati – per meriti letterari ma anche per empatia col pubblico – su tutto il parterre di ospiti della manifestazione nel 2024. Nella shortlist – che sarà presente al gran completo e introdotta da Elaide Garufi, organizzatrice del festival di letteratura per ragazzi démadé a Livorno – Pegah Moshir Pour, Paolo Di Paolo, Nicoletta Verna, Ilaria Gaspari, Francesco Carofiglio e Jacopo Storni. Non solo: durante l’evento sarà presentato il nuovo numero della rivista “La città dei lettori” (Edizioni Clichy), che festeggia la quinta uscita cartacea. Da non dimenticare alle 17.30 nel Salone l’incontro col docente di storia della filosofia antica Mauro Bonazzi, che accompagnato dal giornalista Iacopo Gori e dall’ellenista Walter Lapini racconterà l’ultimo lavoro “Il demone della nostalgia” (Einaudi), sul ruolo della Grecia antica nella costruzione dell’identità europea..ingresso gratuito con registrazione obbligatoria a www.lacittadeilettori.it.