Jennifer Lopez a Pisa: delirio in aeroporto. Lei firma autografi e prepara il concerto

Pisa, 21 luglio 2025 – Ampia gonna beige, camicia bianca, occhiali dalla montatura decisa. Jennifer Lopez è sbarcata a Pisa, all’aeroporto Galilei, nel pomeriggio di lunedì 21 luglio. In serata, a Lucca, intorno alle 21, il concerto di fronte a 16mila persone sulle Mura, nell’ambito del Summer Festival. E’ in Toscana una delle artiste musicali più globali, con decine di milioni di dischi venduti. Jennifer Lopez è un’icona mondiale del pop.

Jennifer Lopez firma autografi all'aeroporto di Pisa (Pardini / Valtriani)

E all’aeroporto Galilei, dove è scesa (quasi) come una comune passeggera, è stato il delirio. In molti la aspettavano per un autografo e un selfie. E la folla l’ha seguita passo passo, mentre con il suo imponente staff andava verso i minivan.

Due perle come orecchini e molti sorrisi: l’artista è apparsa rilassata in quello che è il suo rapido soggiorno toscano nell’ambito del tour mondiale. Quella di Lucca, con biglietti vip che hanno sfiorato i 1900 euro per chi vuole anche il selfie con l’artista, è l’unica data italiana del suo round di concerti in giro per il mondo. Dopo Lucca, Jennifer Lopez è attesa, tra le altre date, in Turchia e ad Abu Dhabi, prima del ritorno per altri concerti negli Usa.

Un selfie con Jennifer Lopez all'aeroporto di Pisa (Pardini / Valtriani)

Lei non si è risparmiata ai fan pisani, firmando autografi sotto l’occhio vigile delle guardie del corpo e delle forze dell’ordine. Poi via con i minivan verso la Versilia, dove soggiornerà. Intorno all’ora di cena il gruppo si sposterà appunto a Lucca, dove sono stati preparati i camerini per lei. Quindi l’inizio del concerto, che dovrebbe essere tra le 21 e le 21.30. Per quello che è uno degli appuntamenti musicali più importanti di questa ricca estate di concerti in Toscana.

Una giornata molto intensa anche per l’organizzazione del concerto, che è di grande impatto, con ballerini, luci e musica. Jennifer Lopez canterà tutti i successi della sua lunga carriera.