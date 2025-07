Meteo Toscana, nella morsa dell’afa. Ma c’è una data per la svolta

Firenze, 20 luglio 2025 – Ondata di calore in arrivo sull’Italia, in parte già iniziata ma con picchi tra lunedì e martedì. Sarà però soprattutto il Sud a subire le conseguenze peggiori. “L’anticiclone subtropicale, già assoluto protagonista nel mese di giugno (ricordiamo i record di temperatura sulle Alpi e lo zero termico oltre i 5000 metri), a inizio settimana si rinforzerà ulteriormente sulle regioni centro-meridionali – spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com – Sarà soprattutto il Sud a essere raggiunto da roventi masse d’aria in risalita dal Nord Africa con valori che, secondo i modelli numerici, raggiungeranno i 28-30°C a 850 hPa (circa 1500 metri in libera atmosfera). Si tratta di temperature rare per le nostre latitudini, in grado di generare un’ondata di caldo eccezionale anche al suolo”.

L'elaborazione grafica di 3BMeteo

Cosa succede in Toscana?

E la Toscana? Caldo afoso, come si sta sperimentando in questi giorni. Secondo le previsioni del Lamma, lunedì 21 luglio cielo poco nuvoloso con temporanei addensamenti durante la notte e al primo mattino. Possibilità di locali precipitazioni sulle zone di nord-ovest, in particolare sui rilievi. Le temperature minime sono previste in ulteriore aumento (generalmente superiori ai 20 gradi), massime stazionarie. Il problema è che sarà una giornata ancora molto afosa, soprattutto sulla costa e in Arcipelago, al mattino e dopo il tramonto.

Le previsioni del Lamma

Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni dal sito del Centro funzionale della Regione Toscana.

Martedì 22 in mattinata parzialmente nuvoloso con possibilità di locali e brevi piogge sulle province settentrionali; sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio. Temperatura in calo, più sensibile nelle massime e sulle zone centrali. Mare: molto mossi i settori settentrionali, mossi gli altri.

Mercoledì 23 sereno o poco nuvoloso con minime in calo al centro sud, massime in lieve aumento. Mare: mossi sul settore settentrionale, poco mossi su quello meridionale.

Il cambio è atteso per giovedì 24: inizialmente poco nuvoloso con addensamenti sul nord ovest dove saranno possibili precipitazioni sparse più probabili sui rilievi. Dal pomeriggio possibili rovesci o brevi temporali sulle zone interne centro meridionali. Atteso libeccio sul litorale settentrionale e temperatura in calo con mari molto mossi nei settori settentrionali, da poco mossi a mossi gli altri.