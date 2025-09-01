Quel cappellino della premier

Allerta meteo in Toscana, rischio di temporali forti. All’Elba grossa mareggiata

Tra lunedì sera e martedì mattina atteso il transito della prima perturbazione di settembre sulla regione

Firenze, 1 settembre 2025 – Scatta una nuova allerta meteo in Toscana, la prima del mese di settembre dopo quelle che hanno costellato la fine di agosto. Col primo settembre è iniziato l’autunno meteorologico, mentre quello astronomico inizierà il 22 settembre con l’equinozio d’autunno.

Prima di quella che – si spera  potrà essere una fase di bel tempo, arriva una perturbazione tra lunedì sera e martedì 2 settembre: attesi rovesci e temporali. Dalla sera di lunedì, precipitazioni anche a carattere temporalesco di forte intensità sulle zone di nord ovest, in particolare sulla Lunigiana, in estensione nel corso della notte e della mattina, prima a tutto il nord ovest e successivamente alle restanti zone della regione. Sul sud della regione temporali a carattere più sparso/isolato. Nel pomeriggio precipitazioni residue sulle zone interne, in particolare sui rilievi. Cumulati medi sulla Lunigiana 40-50 millimetri, sul resto del nord ovest 20-30 mm, sulle restanti zone centro settentrionali intorno a 10-20, non significativi sul sud e Arcipelago a sud dell'Elba. 

Attese anche forti raffiche di vento fino a 60-80 km/k sul litorale e Arcipelago settentrionale e sottovento all'Appennino (Alto Mugello).

Allerta meteo gialla in Toscana

Martedì mare molto mosso o localmente agitato al largo sui settori settentrionali.

L’allerta gialla scatta dalle 21 di lunedì alle 12 di martedì per temporali forti e rischio idrogeologico: praticamente coinvolge tutta la toscana ad eccezione dell’estrema costa meridionale e dei bacini di Ombrone grossetano e Fiora.

C’è poi una allerta gialla per mareggiate dalle 12 alle 23 di martedì che riguarda le isole dell’Arcipelago toscano ad esclusione di Giglio e Giannutri.

