Allerta meteo in Toscana, rischio di temporali forti. All’Elba grossa mareggiata

Firenze, 1 settembre 2025 – Scatta una nuova allerta meteo in Toscana, la prima del mese di settembre dopo quelle che hanno costellato la fine di agosto. Col primo settembre è iniziato l’autunno meteorologico, mentre quello astronomico inizierà il 22 settembre con l’equinozio d’autunno.
Prima di quella che – si spera potrà essere una fase di bel tempo, arriva una perturbazione tra lunedì sera e martedì 2 settembre: attesi rovesci e temporali. Dalla sera di lunedì, precipitazioni anche a carattere temporalesco di forte intensità sulle zone di nord ovest, in particolare sulla Lunigiana, in estensione nel corso della notte e della mattina, prima a tutto il nord ovest e successivamente alle restanti zone della regione. Sul sud della regione temporali a carattere più sparso/isolato. Nel pomeriggio precipitazioni residue sulle zone interne, in particolare sui rilievi. Cumulati medi sulla Lunigiana 40-50 millimetri, sul resto del nord ovest 20-30 mm, sulle restanti zone centro settentrionali intorno a 10-20, non significativi sul sud e Arcipelago a sud dell'Elba.
Attese anche forti raffiche di vento fino a 60-80 km/k sul litorale e Arcipelago settentrionale e sottovento all'Appennino (Alto Mugello).
Martedì mare molto mosso o localmente agitato al largo sui settori settentrionali.
L’allerta gialla scatta dalle 21 di lunedì alle 12 di martedì per temporali forti e rischio idrogeologico: praticamente coinvolge tutta la toscana ad eccezione dell’estrema costa meridionale e dei bacini di Ombrone grossetano e Fiora.
C’è poi una allerta gialla per mareggiate dalle 12 alle 23 di martedì che riguarda le isole dell’Arcipelago toscano ad esclusione di Giglio e Giannutri.
I comuni compresi nell’allerta gialla per temporali
- Abetone Cutigliano (PT)
- Agliana (PT)
- Altopascio (LU)
- Anghiari (AR)
- Arezzo (AR)
- Asciano (SI)
- Aulla (MS)
- Badia Tedalda (AR)
- Bagni di Lucca (LU)
- Bagno a Ripoli (FI)
- Bagnone (MS)
- Barberino di Mugello (FI)
- Barberino Val d'Elsa (FI)
- Barga (LU)
- Bibbiena (AR)
- Bibbona (LI)
- Bientina (PI)
- Borgo a Mozzano (LU)
- Borgo San Lorenzo (FI)
- Bucine (AR)
- Buggiano (PT)
- Buonconvento (SI)
- Buti (PI)
- Calci (PI)
- Calcinaia (PI)
- Calenzano (FI)
- Camaiore (LU)
- Campi Bisenzio (FI)
- Campiglia Marittima (LI)
- Campo nell'Elba (LI)
- Camporgiano (LU)
- Cantagallo (PO)
- Capannoli (PI)
- Capannori (LU)
- Capoliveri (LI)
- Capolona (AR)
- Capraia e Limite (FI)
- Capraia Isola (LI)
- Caprese Michelangelo (AR)
- Careggine (LU)
- Carmignano (PO)
- Carrara (MS)
- Casale Marittimo (PI)
- Casciana Terme Lari (PI)
- Cascina (PI)
- Casola in Lunigiana (MS)
- Casole d'Elsa (SI)
- Castagneto Carducci (LI)
- Castel Focognano (AR)
- Castel San Niccolo' (AR)
- Castelfiorentino (FI)
- Castelfranco di Sotto (PI)
- Castelfranco Piandisco' (AR)
- Castellina in Chianti (SI)
- Castellina Marittima (PI)
- Castelnuovo Berardenga (SI)
- Castelnuovo di Garfagnana (LU)
- Castelnuovo di Val di Cecina (PI)
- Castiglion Fibocchi (AR)
- Castiglion Fiorentino (AR)
- Castiglione della Pescaia (GR)
- Castiglione di Garfagnana (LU)
- Cavriglia (AR)
- Cecina (LI)
- Cerreto Guidi (FI)
- Certaldo (FI)
- Chianciano Terme (SI)
- Chianni (PI)
- Chiesina Uzzanese (PT)
- Chitignano (AR)
- Chiusdino (SI)
- Chiusi (SI)
- Chiusi della Verna (AR)
- Civitella in Val di Chiana (AR)
- Colle di Val d'Elsa (SI)
- Collesalvetti (LI)
- Comano (MS)
- Coreglia Antelminelli (LU)
- Cortona (AR)
- Crespina Lorenzana (PI)
- Dicomano (FI)
- Empoli (FI)
- Fabbriche di Vergemoli (LU)
- Fauglia (PI)
- Fiesole (FI)
- Figline e Incisa Valdarno (FI)
- Filattiera (MS)
- Firenze (FI)
- Firenzuola (FI)
- Fivizzano (MS)
- Foiano della Chiana (AR)
- Follonica (GR)
- Forte dei Marmi (LU)
- Fosciandora (LU)
- Fosdinovo (MS)
- Fucecchio (FI)
- Gaiole in Chianti (SI)
- Gallicano (LU)
- Gambassi Terme (FI)
- Gavorrano (GR)
- Gorgona (LI)
- Greve in Chianti (FI)
- Guardistallo (PI)
- Impruneta (FI)
- Lajatico (PI)
- Lamporecchio (PT)
- Larciano (PT)
- Lastra a Signa (FI)
- Laterina Pergine Valdarno (AR)
- Licciana Nardi (MS)
- Livorno (LI)
- Londa (FI)
- Loro Ciuffenna (AR)
- Lucca (LU)
- Lucignano (AR)
- Marciana (LI)
- Marciana Marina (LI)
- Marciano della Chiana (AR)
- Marliana (PT)
- Marradi (FI)
- Massa (MS)
- Massa e Cozzile (PT)
- Massa Marittima (GR)
- Massarosa (LU)
- Minucciano (LU)
- Molazzana (LU)
- Monsummano Terme (PT)
- Montaione (FI)
- Montale (PT)
- Monte San Savino (AR)
- Montecarlo (LU)
- Montecatini Val di Cecina (PI)
- Montecatini-Terme (PT)
- Montelupo Fiorentino (FI)
- Montemignaio (AR)
- Montemurlo (PO)
- Montepulciano (SI)
- Monterchi (AR)
- Monteriggioni (SI)
- Monteroni d'Arbia (SI)
- Monterotondo Marittimo (GR)
- Montescudaio (PI)
- Montespertoli (FI)
- Montevarchi (AR)
- Monteverdi Marittimo (PI)
- Monticiano (SI)
- Montieri (GR)
- Montignoso (MS)
- Montopoli in Val d'Arno (PI)
- Mulazzo (MS)
- Murlo (SI)
- Orciano Pisano (PI)
- Ortignano Raggiolo (AR)
- Palaia (PI)
- Palazzuolo sul Senio (FI)
- Peccioli (PI)
- Pelago (FI)
- Pescaglia (LU)
- Pescia (PT)
- Piazza al Serchio (LU)
- Pietrasanta (LU)
- Pieve a Nievole (PT)
- Pieve Fosciana (LU)
- Pieve Santo Stefano (AR)
- Piombino (LI)
- Pisa (PI)
- Pistoia (PT)
- Podenzana (MS)
- Poggibonsi (SI)
- Poggio a Caiano (PO)
- Pomarance (PI)
- Ponsacco (PI)
- Pontassieve (FI)
- Ponte Buggianese (PT)
- Pontedera (PI)
- Pontremoli (MS)
- Poppi (AR)
- Porcari (LU)
- Porto Azzurro (LI)
- Portoferraio (LI)
- Prato (PO)
- Pratovecchio Stia (AR)
- Quarrata (PT)
- Radda in Chianti (SI)
- Radicondoli (SI)
- Rapolano Terme (SI)
- Reggello (FI)
- Rignano sull'Arno (FI)
- Rio (LI)
- Riparbella (PI)
- Roccastrada (GR)
- Rosignano Marittimo (LI)
- Rufina (FI)
- Sambuca Pistoiese (PT)
- San Casciano in Val di Pesa (FI)
- San Gimignano (SI)
- San Giovanni Valdarno (AR)
- San Giuliano Terme (PI)
- San Godenzo (FI)
- San Marcello Piteglio (PT)
- San Miniato (PI)
- San Romano in Garfagnana (LU)
- San Vincenzo (LI)
- Sansepolcro (AR)
- Santa Croce sull'Arno (PI)
- Santa Luce (PI)
- Santa Maria a Monte (PI)
- Sassetta (LI)
- Scandicci (FI)
- Scarlino (GR)
- Scarperia e San Piero (FI)
- Seravezza (LU)
- Serravalle Pistoiese (PT)
- Sestino (AR)
- Sesto Fiorentino (FI)
- Siena (SI)
- Signa (FI)
- Sillano Giuncugnano (LU)
- Sinalunga (SI)
- Sovicille (SI)
- Stazzema (LU)
- Subbiano (AR)
- Suvereto (LI)
- Talla (AR)
- Tavarnelle Val di Pesa (FI)
- Terranuova Bracciolini (AR)
- Terricciola (PI)
- Torrita di Siena (SI)
- Trequanda (SI)
- Tresana (MS)
- Uzzano (PT)
- Vagli Sotto (LU)
- Vaglia (FI)
- Vaiano (PO)
- Vecchiano (PI)
- Vernio (PO)
- Viareggio (LU)
- Vicchio (FI)
- Vicopisano (PI)
- Villa Basilica (LU)
- Villa Collemandina (LU)
- Villafranca in Lunigiana (MS)
- Vinci (FI)
- Volterra (PI)
- Zeri (MS)