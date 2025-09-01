Arezzo, 1 settembre 2025 – Nuova perturbazione in Toscana, codice giallo per pioggia temporale e mareggiate

Una nuova perturbazione, con rovesci e forti temporali, interesserà la Toscana fra la sera di oggi, lunedì 1 settembre, e la mattina di domani, martedì 2. I fenomeni partiranno dalle zone di nord-ovest per poi estendersi a quasi tutto il resto della regione.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che dalle ore 21 di stasera fino alle 12 di martedì 2 settembre sarà in vigore su tutta la Toscana, ad eccezione dell'estrema costa meridionale e dei bacini di Ombrone grossetano e Fiora.