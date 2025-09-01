Scontro con un’auto, muore a 42 anni. In Toscana tre motociclisti perdono la vita in poche ore

Arezzo, 1 settembre 2025 – Non ce l’ha fatta il motociclista 42enne rimasto ferito nell'incidente stradale di domenica 31 agosto sul ponte di Pratantico.

L'uomo, Fabio Mazzi, dopo l’impatto con un'auto, era stato soccorso e trasferito con l'elisoccorso regionale Pegaso al policlinico delle Scotte di Siena. Purtroppo però le ferite riportare erano troppo gravi e Mazzi non ce l’ha fatta.

L’incidente era avvenuto nella giornata di domenica intorno alle 16,30. Coinvolti nello scontro

un’automobile e una motocicletta. Purtroppo non è una novità per il ponte di Pratantico; la zona è purtroppo nota per episodi simili.

Quella di domenica 31 agosto è stata una giornata terribile per gli incidenti stradali, segnatamente quelli che hanno visto coinvolte delle moto. Con quello di Pratantico salgono a tre i morti in incidenti stradali nella stessa giornata, tutti motociclisti.

Oltre a quello aretino, vanno ricordati altri due casi. Il primo è quello di Lido di Camaiore dove il bagnino 52enne Lorenzo Lorenzini è morto mentre andava al lavoro, perdendo il controllo del suo scooterone forse per la stra dissestata dalle radici dei pini che costeggiano la strada (via Vittorio Veneto) e andando a sbattere contro un albero.

L’altro caso è quello di Borgo San Lorenzo, dove un 55enne è morto in uno scontro frontale mentre era in moto, sulla Faentina, tra l’Olmo e Borgo San Lorenzo, nei pressi delle ’Quattro strade’.

Non mortale, ma brutto anche l’incidente di domenica pomeriggio sul passo del Muraglione, nel territorio di San Godenzo. Protagonisti dello scontro un’auto con a bordo tre persone e una moto con a bordo altre due, tutti oltre i sessanta anni di età. Purtroppo nel violento scontro hanno avuto la peggio i due motociclisti, tra i quali una donna di 67 anni. Entrambe le persone che si trovavano sulla moto, infatti, sono state soccorse in codice rosso, e portate una all’ospedale di Careggi con l’elicottero Pegaso, l’altra all’ospedale dell’Annunziata a Ponte a Niccheri.